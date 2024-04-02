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雖然我經常以一身黑色示人，但內心其實還有一顆少女的心（笑）。對於粉紅色，無論甜美的、嬌俏的、亮麗的，我都很喜歡。今次，想和大家私心分享幾款粉紅色腕錶，滿足一下我的小小少女心。

Tudor Black Bay Chrono 腕錶一向予人硬朗型格的形象，早前竟化身成「粉色熊貓」，以圓拱形粉紅色錶面華麗登場。而且不是女士才能駕馭的感覺，品牌代言人碧咸及周杰倫親身演繹，絕對是驚喜又亮眼之作。

錶徑 41 毫米的腕錶採用不銹鋼錶殼，配不銹鋼外圈及黑色陽極氧化鋁測速計字圈，襯以不銹鋼五鏈節錶帶及配品牌「T-fit」快速調節帶扣。粉紅色錶面的 3 點鐘位置設 45 分鐘計時盤，對面 9 點鐘位置是小秒針盤；備有中央計時秒針及品牌潛水腕錶的標誌性「雪花」指針，日曆設於 6 點鐘位置。

機芯方面，內置品牌原廠 MT5813 型計時機芯，獲瑞士官方天文台認證（COSC），配備矽游絲，為時計提供 70 小時動力貯備。







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