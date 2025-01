Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 是時計也是藝術!走進H. Moser & Cie. x LABEG 期間限定展覽,看紙藝腕錶藝術品 大膽創新的精神一向植根於 H. Moser & Cie. 的基因中,品牌亦一直積極探索跨界合作的可能,一次又一次的令一眾錶迷驚豔不已。品牌在秉持傳統製錶工藝的同時展示現代創新美學,今次就與藝術家 LABEG(Gabriel Lau)合作,不是合作聯乘新款腕錶,而是以 Moser 多款腕錶作為藍本,由 LABEG 示範其拿手好戲,創作一系列以紙板製作的腕錶藝術品,充滿幽默玩味。 上星期 Moser 更把其位於中環的專門店化身成為期間限定藝術展覽廳,把原有的真實腕錶作品收起,取而代之展出各款 Moser 紙藝腕錶藝術品,營造別具一格的腕錶鑑賞空間。Gabriel 深入了解 Moser 腕錶的外貌,多次到店內欣賞腕錶研究細節,從而擷取靈感,融入新穎創意,再以多層次的紙板製作實物原大的腕錶藝術品。每款「腕錶」完美詮釋出實物的不同細節,例如獲得 GPHG Time Only 獎項的 Streamliner Small Seconds,紙板錶面上用上特別的處理手法來增加質感及閃爍效果,演繹綴有錘擊紋理的琺瑯錶盤。 另一款 Endeavour Centre Seconds Concept Vantablack®, Gabriel 特別找來極漆黑的顏料模仿由碳奈米組成、吸收99.965%的光線的 Vantablack®錶盤,漆黑如黑洞。還有 Streamliner Perpetual Calendar Smoked Salmon,錶面上的煙燻三文魚絲紋細節像真度極高;又例如錶帶方面,不論是橡膠帶、鱷魚皮錶帶、小牛皮錶帶等一一演繹細緻。店內 VIP 區牆上掛著 Moser Chronograph Clockart,是以一比一尺寸製作的 Moser 時鐘,而且跟實物一樣能指示時間。 Moser 在專門店所展出的鐘錶藝術品涵蓋品牌不同系列的腕錶款式超過二十多款,包括全新 Pioneer Retrograde Seconds、複雜精細的 Streamliner Tourbillon Skeleton,到經典又極具代表性的 Swiss Mad Watch 及 Swiss Alp Watch Final Upgrade 腕錶等矚目作品。 品牌去年底於中環舉辦發佈會中所展示的 Endeavour Chronograph H. Moser x Massena LAB 及 Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit 和 Studio Underd0g 03SERIES Passi0n Fruit 亦在其中。說起這些作品亦是聯乘合作款,足見品牌的突破精神。 前者是 Moser 與 Massena LAB 合作推出的作品,以 41 毫米不銹鋼錶殼配電光藍錶盤及棕色大捻角羚皮錶帶,可算是品牌在錶面佈局的設計方面最 busy 的款式,兩個小錶盤分別設於 3 點及 9 點位置,一個是小秒盤,旁邊是 45 分鐘計時盤;還有能測量地面速度的測速刻度。腕錶限量 100 枚。而品牌與 Studio Underd0g 的腕錶組合一套兩枚,限量 100。 Endeavour Perpetual Calendar Passion Fruit 採用紫色漆面放射狀太陽紋錶盤,於黃金底座上帶有錘擊紋理的 Maracuja 大明火琺瑯錶盤展現亮麗色彩,如百香果的味道一樣層次豐富。03SERIES Passi0n Fruit 的粗粒漸變琥珀色和皇家紫色多層錶盤,與 Endeavour 款一樣辨識度極高。



