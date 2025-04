Watch & Jewelry 尋寶女生日誌 - Kogi Ko



加入最愛專欄 收藏文章 Tudor W&W 2025錶展焦點:Black Bay 58披上酒紅新裝、Black Bay 68大錶面展現時尚風格! 早前提及今年 Watches & Wonders 錶展中 Rolex 的話題之作,其姊妹品牌 Tudor 亦一向廣受錶迷喜愛。今年最吸引眼球的,個人認為是以全酒紅色示人的 Black Bay 58(碧灣1958型)腕錶,首次配備裝有品牌「T-fit」帶扣的五鏈節錶帶,通過 Master Chronometer Certification 認證。 這款 Black Bay 58 以 58 命名,是取自於 1958 年品牌推出的首款防水深達 200 米、稱為「大錶冠」的潛水腕錶。新款 Black Bay 58 搭配引人注目的酒紅色單向旋轉外圈、圓拱形酒紅色磨砂錶面,錶面飾以太陽放射紋和點綴以立體時標,細節上見心思;備「雪花」指針,是品牌潛水腕錶的一大標記,上面塗有 A 級瑞士 Super-LumiNova®夜光物料,確保清晰易讀。 腕錶配備直徑 39 毫米的磨光及磨砂不銹鋼錶殼,防水達 200 米,內置品牌自家原廠自動上鏈 MT5400-U 型機芯,獲瑞士 COSC 官方天文台認證,動力貯存 65 小時,配備矽游絲。腕錶可選擇不銹鋼五鏈節錶帶、三鏈節「鉚釘」錶帶或橡膠錶帶,均配備帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。 另一款個人很喜歡的新作是 Black Bay 68(碧灣68型)腕錶,以直徑 43 毫米錶殼尺寸豐富了此系列。腕錶備有兩款錶面選擇,搭配相應的配色設計,展現時尚風格。 新品備有口徑 43mm 不銹鋼錶殼,同樣防水 200 米,配黑色 60 分鐘刻度單向旋轉外圈,襯以圓拱形銀色或「帝舵藍」磨砂錶面,上面飾以太陽放射紋,吸睛的「雪花」指針在錶面依時間的流逝而徐徐移動。配不銹鋼無鉚釘三鏈節錶帶,備帝舵表「T-fit」快速調節帶扣。



