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尋寶人 - Wayne Hui

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02/02/2023

Beyonce、Lady Gaga都愛，連洪永時都點名！盤點《璀璨帝國：紐約篇》的bling bling首飾品牌

#珠寶 #Netflix #Celebrity Style #Jewelry #鑽石 #Graff #Fashion #時尚 #璀璨帝國 #璀璨帝國：紐約篇 #Stephen Hung #Lynn Ban #Deborah Hung

　　兔年首先祝大家身體健康，心想事成，恭喜發財!

 

　　農曆新年假期除了跟家人拜年，和朋友飯聚外，當然還會放空腦袋看電視休息下。新年間子彈橫飛免問，好彩新一季《璀璨帝國：紐約篇》上架，成為自己兔年的新動力。

 

　　《璀璨帝國：紐約篇》其中最吸引自己的有香港富豪Stephen Hung及太太Deborah Hung的參與。Stephen Hung的衣著打扮十分前衛，夫妻經常於香港上流社交場合出現，但大家最常見的應該是Deborah的全粉紅色勞斯來斯。

 

 Courtesy: Stephen and Deborah Hung

 

　　其中一集講到他們倆人到Graff購買鑽飾並得到Graff的總裁親自接待。當中的彩鑽手鈪腕表(價值歐元35m)”bling bling”的非常貼題。

 

 Courtesy: Stephen Hung, Netflix

 

　　能夠得到Stephen Hung點名的當然不是泛泛之輩，Graff於1960年在倫敦由Laurence Graff OBR成立，並四度獲得英國的珠寶業的Queen’s Award，其中的客戶當然也包括英國皇室在內。現在Graff亦都已經向國際性發展，全球現己有約五十間店鋪。Laurence Garff對於鑽石有一種執著，經常在尋找世上罕有及珍貴的鑽石，很多時候由掘出原石開始Graff便參與其中各步驟，亦令到Graff得到The King of Diamonds的暱稱。

 

 Courtesy: Graff

 

　　Graff經手的巨鑽多不勝數，當中包括The Graff Lesedi La Rona, 一顆重302.37卡拉的方鑽，是GIA有史以來所評級最高色，最高淨度，及最大的emerald cut 鑽石。

 

 Courtesy: Graff

 

 Courtesy: Graff

 

 Courtesy: Graff

 

　　當然不是每一件Graff也是天價級別，品牌也有推出戒指或項錬等等。

 

 Courtesy: Graff

 

　　在紐約篇裏另外一位主角是星加坡的Lynn Ban。特別要提到Lynn Ban是因為她有自己成立同名的首飾品牌。

 

 Courtesy: Lynn Ban

 

　　由於喜愛古董首飾，於2002年成立了Lynn Ban Vintage並轉售vintage首飾。直至2011年變身成自家設計品牌Lynn Ban。Graff的首飾高貴斯文，Lynn Ban的設計則完全是在另一端。Lynn Ban的設計風格相當大膽，斯文的女性不太適合佩戴，但話雖如此，Lynn Ban的設計亦引來名歌星Rihanna捧場並使到Lynn Ban得到更多認同。

 

 

 Courtesy: Lynn Ban

 

　　Lynn Ban的客人亦都包括其他天后級歌星如Beyonce, Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift, 等等。

 

Courtesy: Rihanna

 

其中以指骨為設計的這款介指是我十分欣賞的設計，自問形格的你不妨考慮一下。

 

Courtesy: Beyonce

 

 

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