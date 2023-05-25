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在已經認知的3000多種礦物中，有超過220種可以用作為寶石（gemstones）。遠在古希臘時，西方傳統已經將寶石分為兩大類：寶石（precious stone）和半寶石（semi-precious stone）。寶石包括鑽石（diamond），紅寶石（ruby），藍寶石（sapphire），及綠寶石（emerald），而其他所有的寶石都籠統歸納為半寶石。

這個界別方法是基於當時每種寶石的稀有珍貴度而定立的，但時至今日，我們對各種寶石的認識更多，亦發現了更多不同新品種的寶石，這個寶石／半寶石的分類方法我覺得已經不合時宜。單單是寶石及半寶石這名字已經充滿誤導成份，驟聽下，寶石當然比半寶石更珍貴、價值更高，但一顆Alexandrite，雖然屬於半寶石，但由於它會在不同的光源下而展現出不同的顏色，例如在日光下，是綠色；但在燭光或熓絲燈下，是呈現紫紅色，由於具備有變色的特質（alexandrite effect）加上數量稀少，Alexandrite的價值絕對可以媲美寶石。不過，從古至今對寶石的基本定義則沒有改變，要成為寶石一定是稀有的，以及在切割和打磨後，能夠吸引人用作首飾／飾物用。

寶石（gemstones）普遍來說是礦物晶體（mineral crystals），礦石（rocks）比如lapis lazuli（青金石），同時也有少部分是非礦物的有機物例如是珍珠（pearl）、琥珀（amber）等。要為寶石分門別類，可以從寶石的顏色、硬度、光的折射率等等來分別。

而更學術系統化的做法則是由化學構造成份（chemical composition）及結構（crystal structure）著手並將寶石首先分類為Group，跟著再分不同的Species，最後則可能從從其他特徵再分類為Variety。以柘榴石（Garnet）為例，所有的garnet都有同樣的晶體結構（crystal structure），但卻有不同的化學成份，不同的成份可以將garnet分為五類species，分別是pyrope（鎂鋁榴石）、almandine（鐵鋁榴石）、spessartine（錳鋁榴石）、grossularite（鈣鋁榴石）、及andradite（鈣鐵榴石）。最後在andradite species中含有型似馬尾（horse tail）內含物的便是Demantoid這一variety了。

最後並不是每種寶石都有分Group／Species／Variety，例如鑽石就沒有Group／Species之分別了。不過在顧客層面這分類方法實在太過複雜，大家當個冷知識便可以了。











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