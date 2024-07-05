Cartier最新高級珠寶系列Nature Sauvage：以抽像、野性打造迷人的動物王國

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動物是珠寶首飾其中的一個熱門題材，各大品牌都有不同的設計，最近卡地亞（Cartier）便推出了最新的高端珠寶系列「Nature Sauvage」，設計靈感來自野性的大自然，全系列總共有87件首飾，今期大家就一起看看卡地亞對動物首飾又有些甚麼新的演繹方法。

提到卡地亞的動物首飾，再加上野性一詞，當然不能少了經典的Panther豹。Nature Sauvage的Panthere Jaillissante集合了戒指和手鐲於一身， 多重關節的設計能非常貼服的將豹戴在手背上，整個豹身以鑽石和藍寶石鑲造，眼睛則用祖母綠（emerald）。豹的姿勢好像是補獲了一顆重8.63 克拉的祖母綠（Zambian emerald），好奇怪，理應Panthere是設計上的主角，但如果你把那祖母綠收起，整件作品便顯得比較單調，那祖母綠絕對有畫龍點睛之用。

Panthere跟大部份的動物首飾都是像真的設計，著重補捉豹的神態，今次Nature Sauvage卻有很多是走抽象路線的設計。第一眼看見Koaga的設計，可能以為祇是一條黑瑪瑙（onyx）跟鑽石交錯的頸鍊，但再看清楚一點便隱約看到了班馬的頭含著一顆 6.25 克拉的紅寶石。留意一下，黑瑪瑙祇是用於頸鍊的前端，後面的是彩用縷空的設計，在視覺上帶來層次上強烈的對比。

第一眼看Mochelys頸鍊感覺似「百足」，看了好一會也看不出隱藏在內的海龜在哪裏？原來，項鍊中的「海龜」是可拆卸且作為胸針使用，而其形態在拆卸之際便會顯現出來。找到重點後，再看整條頸鍊便發覺設計婉如一隻海龜在沙灘上爬行並留下腳印的樣子。

幾何式的設計是卡地亞的拿手好戲之一，將幾何設計及大自然的動物合拼起來便得到了Amphista的頸鍊。兩條鑽石蛇左右的盤繞在頸上，但大家的注意都被中間的那九顆總重量為 14.72 克拉的哥倫比亞祖母綠吸引著，感覺上那兩條蛇好像在都市中隠藏著準備出擊一樣。

最後為大家介紹是系列中我很喜歡的Scutellia鑽石戒指，但可惜只找到設計圖。主石是一顆3.48克拉的鑽石，旁邊的是多層次的方及圓鑽。這是甚麼動物？答案是鱷魚。鑽石的層次鑲法就有如鱷魚鱗甲凹凸起伏的紋理一樣，雖然比較抽象，但我覺得這也是設計特式，亦帶來一份新鮮感。







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