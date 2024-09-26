看《幕府將軍》剖析日本江戶時代的首飾！從劍上護手、頭上簪子，感受日本工匠文化的底蘊

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在剛剛舉行的艾美獎（EmmyAwards）中，講述日本1600年時代的電視劇《幕府將軍》（Shogun）勇奪18獎項包括最佳男主角真田廣之、最佳女主角澤井杏奈及最佳戲劇獎等等。故事（不是真實歷史）圍繞日本內戰時虎永將軍的事情而發展。1600年日本是封閉國家，社會階層特別是主僕、武士、貴族和女性之間有不同的規範和講究，雖然貴族的衣著都十分華麗，但卻不見有特別的珠寶首飾，究竟當年有沒有飾物呢？

網上找資料嘗試總結一下，可能由於內戰關係，原來當時日本不流行戒指、耳環等珠寶飾物，在劇中的十字架頸鍊都是由傳教士帶進日本。直至進入江戶年代，女性的飾物開始出現並主要圍繞和服進行，最具代表性的珠寶之一就是簪子（kanzashi）。簪子是用來固定髮型的髮飾，除了實用性外，簪子還象徵著女性的身份地位。當時的簪子設計非常講究，從簡單的木製簪子到鑲嵌珍珠、珊瑚的豪華簪子，材料和圖案都會隨著場合和季節的變化而改變。

對武士來說，佩劍便猶如自己的生命，最佳的飾物必定是劍上的Tsuba（護手）。這些精美的護手不僅點綴了武士的武器，更因應使用不同材料來代表武士的社會地位和榮譽感。高級的護手常使用金、銀等貴重材料及用上日本傳統的大自然氣息或神話元素雕刻來展現工藝美學。

江戶時代的珠寶工藝技術著重於金工和漆器。當時maki-e（金工）是江戶時期最具代表性的工藝之一，這是一種在漆器表面上使用金粉進行裝飾的技術，除了用於首飾、護手外，亦常用於首飾盒、及女性隨身物品上。

進入江戶時代後，日本明顯進入了一個更繁榮的年代。飾物的出現，點綴了複雜的和服設計，而重視細節的工匠精神、具有深厚的文化藝術的底蘊影響著我們今天所認識的日本。







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