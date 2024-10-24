佳士得珠寶拍賣預展Highlight：卡地亞特別訂造珠寶、鴿血紅寶石項鏈、艷彩橘黃鑽石耳環

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初初見到位於中環核心的The Henderson時，已經被它猶如太空船般的外形所吸引。入夜後，外牆還有幻彩般的燈光，絕對是一個遊客的打咭點，而佳士得Christie’s的新亞太區總部便坐落其中，往後的拍賣會、預展都會在新總部展出。

新總部佔地面積較舊時大，其中一層展廳分了三大區域，並同時展出大量珠寶、手袋，以及鐘錶，十分寬敞。筆者很喜歡去拍賣會，因為可以欣賞到很多精品,今次的預展當然也不例外。今次拍賣會有不少重點首飾，其中包括一枚藍鑽石戒指。藍鑽石若顏色不夠濃烈時，會帶有點點灰色，感覺上有點像藍色變色的眼鏡片，但當藍色夠濃時，藍鑽石的吸引力是無用置疑的。5.02卡拉Fancy Deep Blue 內冇瑕藍鑽絕對是可遇不可求，假如今個聖誕節你買禮物預算是HK$5千至8千萬，我極力推介這藍鑽石戒指。

萬一藍鑽戒指被人out-bid，大家不用緊張，拍賣的精品還有很多，同樣是預估價HK$5千至8千萬，同樣吸引，你可以考慮放在旁邊命名為The Oriental Sunrise的 Fancy Vivid Orange-Yellow鑽石耳環。

欣賞顏色寶石最重要是顏色夠靚，拍賣的便有一條鴿血紅寶石頸鏈。26粒紅寶每一粒也紅得像一滴鮮血般,可惜我的手機一般,不能將顏色忠實的還原。

展品中還有很多其它首飾例如兩套由卡地亞設計特別訂造的龍年套裝及稱為“Liberty”的顏色寶石頸鏈套裝，當然展品中還有多件大如眼珠，10卡拉以上的白鑽首飾。

除了珍藏級的首飾外，大家還要慢慢欣賞其它的拍賣品，當中也有很多有趣的設計例如用玉雕刻成葉再襯上天然珍珠的荷花形戒指。及我之前介紹過JAR設計的耳環，把鑽石倒轉並鑲成一個榴槤模樣，隱隱的滲出些“punk”味，襯biker jacket一絕。

佳士得這個拍賣預展由10月24至29日，如果大家對珠寶、包包、手錶有興趣，這個預展絕對是週未好去處。







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