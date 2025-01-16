和Tom Holland 訂婚了！Zendaya金球獎紅毯上的鑽戒，出自深受荷里活名人喜愛的小眾品牌？

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Tom Holland及Zendaya是一對自己會用金童玉女來形容的荷里活情侶，兩個走在一起就給我一種很舒服的感覺。在早前的金球獎典禮，Zendaya便展出了Holland的求婚戒指。

Holland給Zendaya的定婚戒指是Jessica McCormack設計的5.02卡拉East-West Cushion Diamond Button Back Ring。跟普通鑽石戒指鑲法不一樣，這戒指的鑽石像是包在一個饅頭的鑲口內，款式非常特別。靚，不過有代價，這鑲法不能讓最多的光線進入，所以鑽石不及傳統的鑲法閃爍，但Tom Holland 同Zendaya只不過28歲，「型」相信重要過「閃」。

Jessica McCormack是一家以倫敦作基地的首飾商，2008成立，得到很多名人包括Victoria Beckham、Billie Eilish、Saoirse Ronan、Dakota Johnson、Margot Robbie、Demi Moore、Scarlett Johansson和Meghan Markle等支持。Jessica在成立自己的品牌前於蘇富比拍賣行的首飾部門工作多年，並對Vintage珠寶有濃厚興趣，她的設計意念是將Vintage設計溶入現代生活中：「I wanted to recreate them, but in designs that made them relevant and wearable for women today.」

這邊Zendaya開開心心收戒指，另一邊同樣有人收戒指收得「嬲嬲豬」。講的是Ben Afflect 和Jennifer Lopez宣佈離婚。不過，Jennifer Lopez將留住Ben Afflect送給她的8.5cts綠色鑽石戒指，Ben Afflect選擇綠色，因為綠色是Jennifer Lopez的幸運色，估計這戒指價值約500萬美金。

綠色鑽石十分稀有，僅次於紅色鑽石，但也比藍色多。紅、綠、藍及其它顏色鑽石成因各有不同，紅鑽石的形成是由於結構上產生變易，綠鑽石是因為受到長時間幅射影響；藍及黃鑽石則是在形成時滲入雜質如硼和氮；而粉紅及啡色鑽石都是因為結構偏差所導致。

現時已知全球最出名的綠鑽石分別是重41卡拉的The Dresden Green、重5.03卡拉的Aurora Green（於2016年在香港佳士得以美元1680萬成交）及重5.51卡拉的the Ocean Dream。

看到這裏，大家一定想知道這幾位名星的估計淨值是多少吧！

Ben Affleck： 1億五千萬美金

Jennifer Lopez：4億美金

Tom Holland：2,500萬美金

Zendaya：3,000萬美金

相比全球鑽石估值是大約26.6億美金，不過這些在Elon Musk面前都是零錢，Elon Musk的資產淨值是4,160億美金呢！







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