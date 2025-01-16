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尋寶人 - Wayne Hui

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16/01/2025

和Tom Holland 訂婚了！Zendaya金球獎紅毯上的鑽戒，出自深受荷里活名人喜愛的小眾品牌？

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　　Tom Holland及Zendaya是一對自己會用金童玉女來形容的荷里活情侶，兩個走在一起就給我一種很舒服的感覺。在早前的金球獎典禮，Zendaya便展出了Holland的求婚戒指。

 

Courtesy： Zendaya, Glamour

 

　　Holland給Zendaya的定婚戒指是Jessica McCormack設計的5.02卡拉East-West Cushion Diamond Button Back Ring。跟普通鑽石戒指鑲法不一樣，這戒指的鑽石像是包在一個饅頭的鑲口內，款式非常特別。靚，不過有代價，這鑲法不能讓最多的光線進入，所以鑽石不及傳統的鑲法閃爍，但Tom Holland 同Zendaya只不過28歲，「型」相信重要過「閃」。

 

Courtesy： Jessica McCormack

 

　　Jessica McCormack是一家以倫敦作基地的首飾商，2008成立，得到很多名人包括Victoria Beckham、Billie Eilish、Saoirse Ronan、Dakota Johnson、Margot Robbie、Demi Moore、Scarlett Johansson和Meghan Markle等支持。Jessica在成立自己的品牌前於蘇富比拍賣行的首飾部門工作多年，並對Vintage珠寶有濃厚興趣，她的設計意念是將Vintage設計溶入現代生活中：「I wanted to recreate them, but in designs that made them relevant and wearable for women today.」

 

Courtesy： Jessica McCormack

 

Courtesy： Victoria Beckham、Getty Image

 

Courtesy： Billie Eilish、Vogue Singapore

 

Courtesy： Scarlett Johansson、Vogue

 

Courtesy： Jessica McCormack

 

Courtesy： Jessica McCormack

 

　　這邊Zendaya開開心心收戒指，另一邊同樣有人收戒指收得「嬲嬲豬」。講的是Ben Afflect 和Jennifer Lopez宣佈離婚。不過，Jennifer Lopez將留住Ben Afflect送給她的8.5cts綠色鑽石戒指，Ben Afflect選擇綠色，因為綠色是Jennifer Lopez的幸運色，估計這戒指價值約500萬美金。

 

Courtesy：Jennifer Lopez

 

　　綠色鑽石十分稀有，僅次於紅色鑽石，但也比藍色多。紅、綠、藍及其它顏色鑽石成因各有不同，紅鑽石的形成是由於結構上產生變易，綠鑽石是因為受到長時間幅射影響；藍及黃鑽石則是在形成時滲入雜質如硼和氮；而粉紅及啡色鑽石都是因為結構偏差所導致。

 

　　現時已知全球最出名的綠鑽石分別是重41卡拉的The Dresden Green、重5.03卡拉的Aurora Green（於2016年在香港佳士得以美元1680萬成交）及重5.51卡拉的the Ocean Dream。

 

The Dresden Green Courtesy： met museum

 

Courtesy： Forbes

 

Courtesy： Christie’s

 

　　看到這裏，大家一定想知道這幾位名星的估計淨值是多少吧！

 

Ben Affleck： 1億五千萬美金

Jennifer Lopez：4億美金

Tom Holland：2,500萬美金

Zendaya：3,000萬美金

 

　　相比全球鑽石估值是大約26.6億美金，不過這些在Elon Musk面前都是零錢，Elon Musk的資產淨值是4,160億美金呢！

 

 

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