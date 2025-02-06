Rihanna、Lady Gaga也穿她的設計！《璀璨帝國》著名珠寶設計師Lynn Ban逝世，回顧經典大膽作品

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大家好！農曆新年的第一篇文章，首先在此祝大家蛇年大吉，萬事如意，恭喜發財！然而，當我們正在慶祝新年的時間，卻有則令人慨嘆世事無常的消息：著名珠寶設計師Lynn Ban在一次滑雪意外中，不幸撞至腦出血後離世，終年52歲，Lynn Ban的離去，實在讓大家感到惋惜。

很多人認識Lynn Ban是從電視實況劇集《璀璨帝國》（Bling Empire）開始，她出生於新加坡，4歲時移居美國紐約，大學畢業後於美國開創了Genki Sushi，及後Genki Sushi亦有於香港開分店。2001年的911事件後，Genki Sushi結業，到2002年Lynn Ban成立Lynn Ban Vintage，售賣高級Vintage服裝。

Lynn Ban沒有受過特別的珠寶設計訓練，對時裝及首飾的熱愛乃受其母親熏陶，2011年，Lynn Ban推出首個首飾設計系列，全系列只有十件首飾，當時Lynn Ban笑說如果十件首飾都沒有人欣賞，就留給自己用好了。結果當然是一炮而紅，成為了一位備受推崇的珠寶設計師。

Lynn Ban的珠寶設計跟時裝品味風格非常大膽前衛，看著她的時裝會使人想到Jean Paul Gaultier、Thierry Mugler等等，她的珠寶深受眾多名人明星的青睞，包括Rihanna、Lady Gaga、Beyoncé等國際巨星。

個人覺得Lynn Ban的時裝感太前衛，很多都是行天橋的誇張級別，但她設計的珠寶卻拿捏到一個平衡，一方面誇張，但同時間穿戴性卻十分高，十分Wearable。其中有幾個設計是我十分欣賞的，第一個是有一點點異形感覺的戒指，試想想戴著它，在蘭桂坊拿著酒杯，怎可能不引來其他人的目光？

另一個系列是像盔甲的設計，個人認為有些少日本插畫大師空山基的感覺，充滿科幻感。

潮流興戴多隻戒指（Multi-rings）或層層疊（Stacked rings），Lynn Ban當然也有類似設計，大或細Ⅴ形分指疊起來有些像軍人的臂章。

看書不能只看封面，看罷此文，希望大家能比在《璀璨帝國》上更認識Lynn Ban，欣賞她的設計。







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