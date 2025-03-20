G-Dragon宣布來港！盤點GD的愛牌珠寶：除了Jacob & Co，還有Pomellato和Boucheron！

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自己開始留意權志龍（G-Dragon）是在他早前被傳召出庭作證的時候，當時他穿著西裝的形象非常靚仔有型，便開始明白為甚麼那麼多人喜歡他。自己跟著亦搜尋他的一些MTV看看，發覺他無論唱歌及跳舞，甚至形象都很有自己的一套獨特的風格，作為一個藝人，絕對Entertaining，自己也很欣賞G-Dragon的形象。

最近G-Dragon （GD）出席Jacob & Co的新店開幕禮時，西裝配上草帽的打扮非常特出，雖然他的彩色指甲油已經超越了我的極限，但不得不承認整體配襯絕對有他的一手。

除了草帽，相信大家的目光都會落在GD帶著的襟針，這襟針是Jacob為他特別打造，GD曾於多個場合都佩戴雛菊襟針。這個缺了一片小葉的雛菊是GD的時裝品牌「Peaceminusone」的Logo，Jacob用了9.31卡拉白鑽石、 1.94卡拉黃色藍寶石（Yellow sapphire）及4.2卡拉沙弗萊石（Tsavorite）來打造。

GD手戴著的Peaceminusone手錶是亦是Jacob的新出品，以Astronomia Solar Baguette作基本，44mm的錶身配上多種顏色寶石及鑽石組成，當然亦有標誌性的雛菊設計，全球限量九枚。

GD手上除了有Peaceminusone，同時亦戴著多條鑽石手鍊及另一隻鑽石手錶，鑽石手錶同樣也是Jacob的出品，亦是早前GD引起熱烈討論的「大嬸造型」時所配襯的手錶。

GD亦十分喜歡其他珠寶品牌，上次出席活動時戴上Pomellato的Iconica 戒指、Boucheron 的Boheme Ring以及Fred的 Pain De Sucre 綠松石戒指，不過由於他的指甲顏色實在太過搶眼了，大家的注意力並不能集中在戒指上。

雖然權志龍的造型十分有型，但是就算你有足夠財力買齊他穿的衣服及首飾，我都奉勸大家千萬不要隨便跟風。GD看似漫不經心地將不同的顏色及款式堆砌、撞襯在身上，但背後卻肯定是經過一番精心的配襯，再加上他獨有的妖艷感及絕對的自信，普通人應該不能駕馭。說到底，佩戴首飾最重要是要配合自己的形象，千萬不要盲目跟風！







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