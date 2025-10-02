GIA為培育鑽石推出新評級準則！只分優質和標準，會為市場帶來甚麼影響？

加入最愛專欄 收藏文章

自10月1日起，培育鑽石市場出現重大變化。珠寶鑑證機構GIA決定為培育鑽石推出新的評級報告，並放棄傳統的4C評核標準，改為僅保留「優質（Premium）」與「標準（Standard）」兩個級別。究竟這項新評核方向會為市場帶來甚麼影響？

根據新的評估規則，「優質」培育鑽石代表其顏色達到D級、淨度為VVS或以上，同時具備Excellent的打磨（polish）與對稱性（symmetry）。而其他所有達到最低標準要求的培育鑽石，則僅獲得「標準」評級。

據GIA說法，市場上超過95%的培育鑽石在顏色與淨度方面的差異非常小，因此公司認為無需像天然鑽石般進行更精細的4C評核。GIA公布新評核規則不久後，市場上的另一評核巨頭IGI立即作出回應，表示仍會維持現行制度，繼續為培育鑽石進行4C評核。

市場普遍希望GIA的做法能為天然鑽石市場注入強心針。隨著培育鑽石日漸普及，確實已蠶食天然鑽石市場的一大部分。GIA這樣的做法的確可以嘗試將天然鑽石及培育鑽石的市場分開。

我個人的看法則略有不同。IGI的鑑證報告比GIA便宜，由於培育鑽石價值不高，供應商普遍會盡量控制成本，因此市場上大部分培育鑽石都是由IGI進行認證。以我在香港觀察到的培育鑽石市場為例，超過九成的鑽石附有IGI證書。這個比例在不同國家可能會有不同，所以我認為將來只會有更多培育鑽石由IGI作出檢測，現在培育鑽石的鑑證報告佔了IGI營業額超過50%，相信比例只會更高。

話說回來，如果GIA的新檢測報告價格能與IGI拉近，那情況就不一樣了。由於培育鑽石價格不高，許多選擇培育鑽石的消費者不介意多付一點，但會要求顏色達D級、淨度達VS或以上，那麼GIA的「優質」評級（D VVS）便非常符合他們的需求。

不過，現時科技尚未進步到能完全控制培育鑽石的顏色與潔淨度，能達到VVS級別的仍屬少數，因此短期內影響不大。但科技一日千里，相信能穩定控制淨度達VVS級別的日子不遠。相信能夠控制淨度在VVS級別的日子應該不遠。到時候GIA跟IGI的競爭就會變得很有趣，畢竟市場對GIA品牌的信心仍然較高。







