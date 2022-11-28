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踏入秋冬，不僅衣櫥要換季，注意細節的你，又怎會忽略點綴造型的腕錶配飾呢？秋冬的衣物厚重、深沉，手腕上不妨保留一番簡約與經典，為多層次的搭配褪去一絲繁雜。除了款式趨向簡約化，色調方面編者推薦帶有一絲溫暖且成熟的玫瑰金與棕色系，甚或是冷調但深沉的藍色系或銀白調，低調中散發一絲沉靜。

1／積家全新Reverso Tribute Duoface Calendar翻轉系列雙時區日曆腕錶

經典的款式就像一件白襯衫，永遠是衣櫥的必備。而方形腕錶就能暗暗的散發一絲復古及經典感。除了經典的Catier Tank系列外，積家的經典反轉系列也是編者的心頭好。反轉系列誕生於1931年，以馬球運動為靈感，設計出甚具標識的可翻轉設計，至今已成為經典。反轉系列經過九十年的洗禮，除了保留復古和簡練的幾何美感外，一路以來也注入不同的靈光一動的靈感，包括集藝術與工藝的琺瑯彩繪底蓋，也有結合複雜功能的設計，如散文報時、萬年曆、陀飛輪等。

近日，品牌的反轉系列再有新品推出——Reverso Tribute Duoface Calendar翻轉系列雙時區日曆腕錶，這款腕錶具備經典的複雜功能，包括三重日曆和Duoface雙時區的功能，分別有玫瑰金材質款和精鋼材質款。三重日曆顯示功能位於正錶盤，星期與月份窗設於12時位置，日期和月相顯示位於6時位置，以紅色月亮指針標識日期，精緻靈動；銀白為主調的錶盤配以玫瑰金（玫瑰金材質款）或銀色（精鋼材質款）的拋光指針，簡單易看。

腕錶尺寸呈49.4 毫米 x 29.9 毫米，背面以灰調（玫瑰金材質款）和藍調（精鋼材質款）為主，採用太陽放射紋錶盤，在不同角度下，散發光澤；時標也採用了新的設計——軌道式分鐘環結合鑲嵌式時標的雙時標設計，將放射紋的錶盤再度昇華。腕錶分別配以兩條錶帶，玫瑰金材質款配上經典復古的可替換棕色 Fagliano 系列小牛皮錶帶，精鋼材質款則配以可替換藍色 Fagliano 系列小牛皮錶帶，兩款錶款均隨附額外的米色帆布及棕色 Fagliano 系列小牛皮錶帶作替換，而機芯則採用品牌自家853型手動上鏈機械機芯，動力儲存42小時。

查詢：Jaeger-lecoultre

Price available upon request







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