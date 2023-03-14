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每年一度的奧斯卡昨日完美落幕，大家對得獎結果滿意嗎？除了得獎名單，一眾明星們的紅毯造型亦是焦點之一。女星們除了穿上各大品牌的訂製晚裝，當然亦要配以閃耀亮眼的珠寶作點綴，為造型增添個性。在bookmark得獎電影同時，也來一起看看女星們的珠寶造型吧！

楊紫瓊：鑽石髮冠盡顯優雅美態！

新鮮出爐的影后楊紫瓊絕對是今年眾人焦點之一。楊紫瓊穿上Dior的訂製禮服，一身純白配以來自Moussaieff的鑽石頸鏈（髮冠）、耳環和戒指，以及來自其愛用品牌Richard Mille的鑽錶，低調高雅。當中鑽石頸鏈鑲有119.30卡梨形鑽石，楊紫瓊選擇放在頭上變成髮冠，有如一位低調出巡的王后，盡顯美態。

Lady Gaga：低調奢華！Tiffany鑲鑽古董頸鍊

說到Lady Gaga的奧斯卡造型，相信大家也會第一時間回想起她在2019年的奧斯卡戴上Tiffany的「黃鑽」頸鍊出席，當時更曾引起全城哄動！今年奧斯卡Lady Gaga以黑色透視禮服亮相，不過數到她身上最吸睛的，必定是頸上來自Tiffany的50年代古董鑽石頸鍊，這修鑽石頸鍊以鉑金打造而成，低調奢華，配以同樣來自Tiffany的鉑金鑲鑽耳環，互相輝映，完美襯托出Lady Gaga的女神風範。

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