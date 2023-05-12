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過幾天便是母親節，鮮花、蛋糕、晚餐早已預備好，唯獨是還未為媽媽挑選到一份精緻禮物。在這個日子，要把家中女王寵上天，當然少不了送上珠寶首飾，讓媽媽時刻把愛意戴在身上！還在為禮物苦腦的話，不妨參考以下的數個品牌珠寶系列推介，母親大人必定喜歡！

簡約高雅小花朵：Van Cleef & Arpels Frivole

每當說起母親節，總感覺離不開「花」。如果要說以花作主題的首飾，編者第一時間便會想起Van Cleef & Arpels的Frivole系列。Frivole的小花以三片心形花瓣構成，在中央花蕾綴上紅寶石、祖母綠、或是鑽石等，毫無老氣感，超顯年輕！小花朵以鏡面拋光工藝打造而成，增強花瓣立體感，亦能從不同角度折射出不同美態，簡約，同時高雅。

查詢：Van Cleef & Arpels

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