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24/07/2023Text: Tiffany Chan

消費券用完沒有？Nap Jewelry午睡珠寶成熱潮：3個小資女最愛首飾品牌推薦！適合全日配戴，戴上就不想脫下來！

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　　新一期消費券上星期到手，大家用完沒有？心目中有沒有哪些時尚好物想入手？除了名牌手袋或衣物，不妨考慮一下飾物。今年在珠寶界出現了一個非常流行的新字彙 — Nap Jewelry 午睡珠寶，「Nap」有小睡片刻的意思，而Nap Jewelry則意指可以24小時配戴，連睡覺或洗澡也無需取下的全天候珠寶，可能讓你一戴上就不想脫下來！

 

甚麼是Nap Jewelry 午睡珠寶？

 

　　「Nap」有小睡片刻的意思，而Nap Jewelry則意指可以24小時配戴，連睡覺或洗澡也無需取下的珠寶首飾，在設計、舒適度、材質耐用性上都有相當高的要求，才能確保不會對身體或首飾本身造成損害。Nap Jewelry起初是以「Nap Earrings 午睡耳環」開始流行，以精緻小巧款式為主，例如耳釘、小圈形耳環等，後來則延伸至項鍊、手鍊、戒指等首飾。

 

　　以下三個小資女都愛的首飾品牌，也有不少Nap Jewelry的選擇！

 

SIA Jewelry：18K金及鑽石首飾，客製化字母頸鏈必愛！

 

　　第一間要推介的就是本地首飾店SIA Jewlery，SIA Jewlery於1988年成立，主要售賣18K金及鑽石首飾。SIA Jewelry希望為顧客帶來高質素的日常珠寶，除了選材也講求款式設計，而最熱賣的產品就必定是客製化字母鑽石頸鏈，客人可以自由按需要添加字母吊墜式字母牌，手鏈也有小型字母款式，無論送禮或自用都十分適合。

 
 
 
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查詢：SIA Jewelry

 

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