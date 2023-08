Watch & Jewelry



收藏文章 一枚逗自己開心的腕錶:AP、Louis Vuitton、Hublot最新玩味之作,戴上心情變好! 每日的工作營營役役,要為沉悶的生活加添情趣,不妨就從腕上的一枚腕錶開始吧!為你找來幾枚讓人會心微笑的有趣腕錶,每天戴在手上,總能帶來好心情。 #1 Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man Watch 相信Marvel故事中的超級英雄是不少「大男孩」心中崇拜的至愛,一堆的玩具手辦放在家裏動輒要跟老友分享甚是困難,那化身成腕上的一枚腕錶如何?心水清的朋友大概都知道,這已是Audemars Piguet跟Marvel聯乘的第二枚作品。今次的主角是Spider-Man蜘蛛俠,以品牌極具人氣的Royal Oak系列呈現,這枚Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪腕錶,一貫品牌特立獨行的風格,集傳統工藝與尖端科技。以鈦金屬及黑色陶瓷打造的42毫米錶殼,高超的鏤空技藝讓錶盤佈局更富未來感,這稱得上是愛彼打造複雜功能腕錶創意的最佳典範。限量發行250隻,要入手的話,應該又是VVVIP之列才能有機會了。 愛彼工程師、製錶師及工藝師憑藉精湛的鏤空技藝,在本來的2948機芯的基礎之上,打造出全新2974手動上鏈機芯,讓這枚腕錶才得以橫空出世。而為了讓佈局更簡潔及更突出主角造型,在不影響所有功能的前提下,機芯夾板與機板都盡量地剔除不必要部分,讓配戴者能更好地透過藍寶石水晶玻璃鏡面,欣賞Spider-Man蜘蛛俠彷彿騰空懸浮的懾人魅力。 #2 Louis Vuitton Tambour Einstein Automata – Only Watch 2023 近期由大導Christopher Nolan打造的《奧本海默》(Oppenheimer)引發不少人氣熱話,而當中一個小花絮,扮演天才科學家愛因斯坦在大學遊走時,因為扮相過於唯肖唯妙,讓所有途人側目。 要花心思搶人眼球,不如逗自己開心。看看這枚由時尚大牌Louis Vuitton 帶來的Tambour Einstein Automata,高超的微繪琺瑯工藝將愛因斯坦人像飾在錶盤之上,並搭載LV 525手上鍊機芯,以On Demand的方式顯示時間。這枚腕錶功能眾多,除了設有跳時、飛返、動力儲存以外,更有趣味十足的人偶活動裝置,近6至7時位的「原子」圖案上設計有白金飛返指針顯示分鐘,末端鑲上了一枚鑽石,錶背上有同樣的「原子」圖案,處處顯現心思。 當然,心水清的朋友都知道這枚錶入手的困難程度,因為這是兩年一度的鐘錶屆盛事ONLY WATCH 2023慈善拍賣的別注牌本。盛會將於11月5日舉行,大會早前發表了62個參與品牌的孤本腕錶作品,想看花落誰家就要靜心期待了! #3 Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Unique Watch 不一定是Blackpink Jisoo的鐵粉,你每天也可以開心地跳個開花舞,不過這是從腕上笑逐顏開地綻放,只要繫上這枚趣味腕錶就可以了。 Hublot 宇舶錶是個愛藝術的腕錶品牌,與各路藝術大師合作絕非甚麼新事,而今次再度與當代藝術達人村上隆(Takashi Murakami)合作,早前更於紐約宣布啟動其全新的聯名計畫,推出以村上隆一望而知的微笑之花為設計元素,系列共13枚Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow聯名腕錶及13個NFT數位藝術作品,透過分階段的數位銷售方式,以購買權與擁有權,優先禮遇給宇舶與村上隆聯名腕錶和NFT聯名數位藝術作品的收藏家。經由這次宇舶與村上隆的合作,腕錶結合NFT數位藝術作品,已成為「宇舶愛藝術」的活動領域。雖然說NFT的熱潮最近有點遇冷,但有趣的提案總是讓人期待。 再說這枚HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow,作為宇舶與村上隆合作的第三代錶款的第13枚錶,收藏家必須收集前12枚錶的NFT,才能買這第13枚。此錶以黑陶瓷錶殼配上彩虹寶石著實吸睛,但單聽到這樣的入手方式就頭痛了吧。



