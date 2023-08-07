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每日的工作營營役役，要為沉悶的生活加添情趣，不妨就從腕上的一枚腕錶開始吧！為你找來幾枚讓人會心微笑的有趣腕錶，每天戴在手上，總能帶來好心情。

#1 Audemars Piguet Royal Oak Concept Tourbillon Spider-Man Watch

相信Marvel故事中的超級英雄是不少「大男孩」心中崇拜的至愛，一堆的玩具手辦放在家裏動輒要跟老友分享甚是困難，那化身成腕上的一枚腕錶如何？心水清的朋友大概都知道，這已是Audemars Piguet跟Marvel聯乘的第二枚作品。今次的主角是Spider-Man蜘蛛俠，以品牌極具人氣的Royal Oak系列呈現，這枚Royal Oak Concept皇家橡樹概念系列陀飛輪腕錶，一貫品牌特立獨行的風格，集傳統工藝與尖端科技。以鈦金屬及黑色陶瓷打造的42毫米錶殼，高超的鏤空技藝讓錶盤佈局更富未來感，這稱得上是愛彼打造複雜功能腕錶創意的最佳典範。限量發行250隻，要入手的話，應該又是VVVIP之列才能有機會了。

愛彼工程師、製錶師及工藝師憑藉精湛的鏤空技藝，在本來的2948機芯的基礎之上，打造出全新2974手動上鏈機芯，讓這枚腕錶才得以橫空出世。而為了讓佈局更簡潔及更突出主角造型，在不影響所有功能的前提下，機芯夾板與機板都盡量地剔除不必要部分，讓配戴者能更好地透過藍寶石水晶玻璃鏡面，欣賞Spider-Man蜘蛛俠彷彿騰空懸浮的懾人魅力。

#2 Louis Vuitton Tambour Einstein Automata – Only Watch 2023

近期由大導Christopher Nolan打造的《奧本海默》（Oppenheimer）引發不少人氣熱話，而當中一個小花絮，扮演天才科學家愛因斯坦在大學遊走時，因為扮相過於唯肖唯妙，讓所有途人側目。

要花心思搶人眼球，不如逗自己開心。看看這枚由時尚大牌Louis Vuitton 帶來的Tambour Einstein Automata，高超的微繪琺瑯工藝將愛因斯坦人像飾在錶盤之上，並搭載LV 525手上鍊機芯，以On Demand的方式顯示時間。這枚腕錶功能眾多，除了設有跳時、飛返、動力儲存以外，更有趣味十足的人偶活動裝置，近6至7時位的「原子」圖案上設計有白金飛返指針顯示分鐘，末端鑲上了一枚鑽石，錶背上有同樣的「原子」圖案，處處顯現心思。

當然，心水清的朋友都知道這枚錶入手的困難程度，因為這是兩年一度的鐘錶屆盛事ONLY WATCH 2023慈善拍賣的別注牌本。盛會將於11月5日舉行，大會早前發表了62個參與品牌的孤本腕錶作品，想看花落誰家就要靜心期待了！

#3 Hublot Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow Unique Watch

不一定是Blackpink Jisoo的鐵粉，你每天也可以開心地跳個開花舞，不過這是從腕上笑逐顏開地綻放，只要繫上這枚趣味腕錶就可以了。

Hublot 宇舶錶是個愛藝術的腕錶品牌，與各路藝術大師合作絕非甚麼新事，而今次再度與當代藝術達人村上隆（Takashi Murakami）合作，早前更於紐約宣布啟動其全新的聯名計畫，推出以村上隆一望而知的微笑之花為設計元素，系列共13枚Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow聯名腕錶及13個NFT數位藝術作品，透過分階段的數位銷售方式，以購買權與擁有權，優先禮遇給宇舶與村上隆聯名腕錶和NFT聯名數位藝術作品的收藏家。經由這次宇舶與村上隆的合作，腕錶結合NFT數位藝術作品，已成為「宇舶愛藝術」的活動領域。雖然說NFT的熱潮最近有點遇冷，但有趣的提案總是讓人期待。

再說這枚HUBLOT Classic Fusion Takashi Murakami Black Ceramic Rainbow，作為宇舶與村上隆合作的第三代錶款的第13枚錶，收藏家必須收集前12枚錶的NFT，才能買這第13枚。此錶以黑陶瓷錶殼配上彩虹寶石著實吸睛，但單聽到這樣的入手方式就頭痛了吧。







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