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巴金在《海上生明月》是這樣形容剛升起的滿月：「它只是一面明亮的寶鏡，而且並沒有奪目的光輝。」月亮雖然沒有太陽耀眼，但皎潔的她卻是高冷而空靈的存在，悄悄的俘虜了注視著她的人。詩人以她為靈感、畫家以她為繆斯，代表著時間的她亦讓製表師沉淪。作為複雜功能的其中一種，月相顯示絕對是不少製表師關注的焦點，自帶詩意的她亦為腕錶增添了一絲浪漫，在滿月將至之際，不如一起欣賞下，這些品牌的月相腕錶（Moonphase Watch），為手腕添一絲浪漫。

#1 Piaget Altiplano月相腕錶

除了Limelight Stella 系列，Piaget的Altiplano系列於今年亦首推多款月相顯示的腕錶，當中就包括這款以簡約構圖勾勒出皎潔月亮的月相腕錶。

腕錶直徑呈36毫米，錶盤採用了頂級的珍珠母貝，還雕刻出放射性的紋路。弧形狀的線條後，是深藍色的砂金石，與珍珠母貝互相輝映。月相顯示置於腕錶的六點方向，同樣是簡潔的藍白色調，配以23顆明亮形切割圓形美鑽，低調的勾勒出的月亮的高雅。錶殼採用18K白金鍍銠，錶圈鑲飾52顆明亮形切割圓形美鑽（約2.36克拉），與如銀版的月亮不謀而合。最後，腕錶配以伯爵製580P Altiplano自動上鍊月相顯示機芯，動力儲存約42小時。

售價：HK$ 430,000

查詢：Piaget

#2 Van Cleef & Arpels Lady Arpels Planétarium腕錶

戴上Van Cleef & Arpels這枚Lady Arpels Planétarium腕錶，似乎將微型的宇宙系都繫在手腕上，神秘而又浪漫。這款腕錶發表於2018年的SIHH錶展上，是繼2014年Midnight Planétarium腕錶後，再度將浩瀚宇宙濃縮至錶盤的作品。雖不是新作，卻恆久耐看。腕錶的錶盤採用了深藍色的砂金石，如星際宇宙般散發著隱隱約約的光芒；錶盤是七圈同心軌，分別以不同顏色的寶石與材質將太陽（玫瑰金）、水星（粉色珍珠母貝）、金星（綠色琺瑯）、地球（綠松石）及月亮（鑽石）置於其中，而每顆星體都有自己的運行時間，再綴以流星為靈感的指針，讓每次讀時都是一次浪漫的體驗。

腕錶配以自動上鏈機械機芯（Valfleurier），配備由Van Cleef & Arpels梵克雅寶構思並由Christiaan Van der Klaauw支援的天象儀模組，36小時動力儲存。

售價：HK$2,050,000 不含稅

查詢：Van Cleef & Arpels

#3 Hermès Arceau Petite Lune腕錶

繼2019年SIHH推出的隕石／砂金石的Arceau L'Heure de La Lune腕錶後，Hermès在今年的Watches and Wonders上，再度以月亮為靈感，發布了一枚新作。這枚Arceau Petite Lune腕錶依舊充滿詩意，同時彷彿自帶故事性，讓人不禁想像自己置身宇宙的感覺。白金錶殼上鑲嵌了70顆鑽石，錶盤以砂金石、珍珠母貝、霰石和蛋白石雕琢而成，深淺不一的藍調為錶盤增添了不少層次感。右下的珍珠母貝仿如正在上演一場月食秀，同時又將視覺置於月亮其中，站在月球上看著星系的感覺。以霰石製成的行星在深藍的錶盤上顯得特別耀眼，宛如捕捉了天上最亮的幾顆星星。

腕錶採用愛馬仕自製H1837自動上鍊機械機芯與小月相功能模組的節奏跳動，驅動小時和分鐘指示，以及10點30分位置的月相顯示。

售價：HK$ 399,500

查詢：Hermès







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