收藏文章 SEIKO腕錶設計展覽:展出7款重生腕錶、李小龍限量版腕錶SRPK39 薪火相傳,傳承與表彰每個光輝年代,再而突破過去的框架,破舊立新,這樣的命題應該存在於每個不同產業。而對歷史輝煌的鐘錶業,特別像Seiko精工表這種擁有過百年歷史的腕錶品牌,它們從來賣的不單純是一成不變的傳統設計,而是在致敬、傳頌與創意中尋求突破。最近,同一品牌整合兩個主題的展覽應該就充分說明了這一切。 以無法為有法:「BRUCE LEE: Our Legendary Warrior」 展覽 說到一代武打巨星李小龍絕對稱得上是身為香港人的一份驕傲,而人們對於他的傳奇生平一直津津樂道,即使他已離世 50 年,依然熱情不減。而為了頌揚他的傳奇一生和向他的時代致敬,SEIKO HK 與李小龍會特別為他舉辦了一個別具意義的展覽,展品包括這位巨星的肖像、道具、來自他所拍攝的電影的相關物品、著述他的生平事蹟的書籍,以及他的私人物品和飾物。 當然,這並不是無中生有的聯乘展覧,當中特別值得欣賞的一件展品是一枚精工手錶,被暱稱為「真正的李小龍」 (True Bruce Lee)。經過多次反覆稽查,以及跟李小龍女兒李香凝查詢後,這枚腕錶被證實為李小龍本人擁有和曾配戴過。這位國際巨星似乎對這枚腕錶情有獨鐘,多次配戴在不同場合亦被當時的媒體留意到。 此錶為 1969 年製造的 Seiko 6139-6010 型號,採用黑色錶盤。6139 型號腕錶於 1969 年發佈,被譽為第一款自動計時碼錶。為表揚這份致敬之情,SEIKO 5 Sports 推出 Bruce Lee Limited Edition SRPK39聯乘腕錶作為慶祝SEIKO 5 SPORTS 55週年紀念,錶盤佈局充滿了這位巨星的電影元素,黑黃主色的錶盤與織布錶帶讓人聯想到電影《死亡遊戲》,錶圈刻有經典金句「以無限為有限 以無法為有法」,錶背更有其一手創立的截拳道會徽及精句,非常精美。 破舊立新:「Power Design 企劃:REBIRTH」 在同一場地還有另一個意義非常的展覧,這個名為「Power Design 企劃:REBIRTH」的展覧緣起自一份品牌顛覆傳統的想法,精工表的設計師每年會根據不同的主題探索手錶的本質與設計的無限可能。雖然這項實驗性設計企劃自 2009 年起停辦,但直至今年又載譽復辦,延續這個始於 20 多年前的創舉。 通過非凡的鐘錶設計讓設計師們擺脫現有概念的束縛,盡情發揮藝術、設計和創意思維,推陳出新。活動期間,品牌特別邀請當中一位參與的設計師內浦雄大(Uchira Yuta)專程來港,親身介紹這個意義重大的企劃。 今年的主題為「重生」,象徵此企劃的回歸,共有八位設計師參與設計,七個設計單位帶來了七款全新概念時計。內浦先生的作品是一枚看似鈕扣的腕錶,事實上它取材自1975 年誕生、人氣十足的「TUNA(金槍魚)」。內浦先生完全顛覆了這款腕錶的原來設計,把它變成一款像衣服上的鈕扣的時計,而且能夠伴隨心情更換不同物料的錶帶與錶殻,帶來嶄新、輕鬆的配戴體驗。 其他精彩的作品還有每天隨機地顯示一段信息,能展現434 種不同「心情」的Time Soner;以「Zaratsu」超鏡面拋光技術從新演繹的King Seiko「45KS」;1971 年推出經典的方形計時碼錶搖身一變成為多種錶圈材質,搭配錶鏈或錶帶,風格百變的一枚腕錶;專業潛水良伴Prospex變成了可愛喜感的孩童腕錶;以光滑白陶瓷重新演繹的石英液晶數字錶「05LC」;變得更富中性美的TISSE的衣飾腕錶。 「BRUCE LEE: Our Legendary Warrior」 展覽 日期:即日起至 9 月 27 日 時間:上午 11 時至晚上 7 時(9 月 27 日將於下午 5 時結束) 地點:香港中環安蘭街 9 號 Shout Art Hub & Gallery 地下 「Power Design Project:REBIRTH」– 精工腕錶設計展覽 日期:即日起至 9 月 27 日 時間:早上 11 時至晚上 7 時 地址:香港中環安蘭街 9 號 4 樓 Shout Art Hub & Gallery



SEIKO腕錶設計展覽:展出7款重生腕錶、李小龍限量版腕錶SRPK39 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/feature/44337

