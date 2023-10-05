收藏文章

步入秋冬天，沉實的深色系衣物再次上陣，在這個非黑即棕的季節，綴上一抹閃亮銀色，就如為穿搭賦予靈魂。說到銀器首飾，有人偏愛精品大牌，亦有人鍾情手工珠寶品牌，而John Hardy正正就是後者的經典傳奇。

來自峇里工匠社區的John Hardy由同名的加拿大藝術家於1975年成立，以美學及探索精神為品牌概念，糅合傳統手工藝及現代藝術感，即使不認識這個名字，相信也必定有看過品牌標誌性的Classic Chain設計。使John Hardy能成為踏上經典銀器品牌的，除了其獨特手工美學，還因品牌自創立以來也十分著重可持續發展，堅持使用符合道德標準的寶石和100%再生銀與黄金，在這個環保至上的年代，John Hardy早就走對了路線。

來到2023秋冬天，John Hardy為經典Surf和Love Knot系列帶來全新單品，同時推出全新Spear系列，以現代思維，重新演繹品牌美學。

Surf：高調的粗幼對比

Surf啟發自John Hardy的經典Classic Chain元素，巧妙融合了細鏈和粗鏈設計，誇張的對比度使飾品看起來更為高調出眾。Pavé Link手鏈在14K金的環環扣接中，飾上了0.44卡白鑽，低調卻同時奢華；Hinged驟眼看似是沒有開口的手鐲款式，卻其實暗藏獨特鎖扣設計，手鐲線條簡約，加上兩種尺寸，可作情侶手鐲使用，不妨記下收進聖誕禮物清單。

如想更低調的為日常穿搭點綴，Drop Earring和Pavé Link Ring便是首選。前者以鏈環元素，配以垂墜長條設計，一曲一直，線條充滿俐落感，能輕鬆配搭上班Smart Casual的造型，更添成熟韻味；Pavé Link戒指則和同系列的手鏈一樣，在中間的一環綴以0.14卡白鑽，閃爍優雅，為指尖添上一絲時尚感。

下一頁：Spear：峇里傳統編織 x 創新前衛







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載