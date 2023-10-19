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不論春夏秋冬，多層次還是單薄的穿搭，想凸顯個人時尚風格，總不能了飾品。每年入秋，Chanel也會釋出最新的The Chanel Style Guide風格指引，以各種方式佩戴品牌的腕錶和高級珠寶，使兩者融入穿不同的穿搭風格之中。

作為Chanel的珠寶的最經典系列，Coco Crush以品牌的菱格紋圖案為靈感，交織出簡潔獨特的圖騰，單是戴上一枚，已甚能為指尖增添優雅美態；而今年Chanel的風格指引，便以女生們最愛的Coco Crush戒指為題，整合了5種疊搭的佩戴方式，絕對是時尚迷們的必修課！

#1唯一焦點

在同一隻手指上層疊搭配多枚不同尺寸、金質、鑲鑽或沒有鑲鑽的COCO CRUSH戒指，推介小型款配搭鑲鑽的纖巧款色，不同金質搭襯出個人獨特風格，即使只得一隻手指戴有戒指，亦不會過於單調，適合日常偏向低調的成熟性女生。

#2纖巧配搭

想更具時尚感，可參考纖巧配搭的造型指南。分別在兩隻手的不同手指上佩戴兩枚至四枚以不同金質打造、鑲鑽或沒有鑲鑽的纖巧COCO CRUSH戒指，疊戴的方式能使手指予人更纖瘦的感覺；緊記雙手也要在不同手指疊戴，如只有單手這樣配搭， 便不能做出平衡感覺。

#3 三重魅力

COCO CRUSH有著不同粗幼度、材質或是鑲鑽，即使同樣是菱格紋圖案，每枚戒指也有著獨一無二的魅力之處。在不同手指上佩戴不同尺寸的COCO CRUSH戒指，除了更凸顯CHANEL的經典元素，亦予人不同的視覺享受。

#4 完美造型

可以混搭的，當然不只戒指。想塑造出完美穿塔，不妨試試混合COCO CRUSH系列的不同作品，像是戒指、手鐲、耳環和項鍊，一舉手一投足，也散發著知性時尚韻味；怕過分誇張的話，可以手鐲或項鍊混搭戒指，散發滿滿的低調高貴感。

#5 迷人交集

除了疊戴不同款式的Coco Crush戒指，一枚Coco Crush Toi et Moi，同樣能做到疊交的效果。在手指戴上拼合兩種金質的Coco Crush Toi et Moi戒指，遠看就如疊戴了兩隻戒指般，充滿優雅的幾何線條美，為指尖添上迷人色彩，單枚雙枚同樣好看。







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