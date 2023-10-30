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想尋找珍稀的藏品，自然不會錯過拍賣行的拍賣日程，但固定的拍賣場數與時間也成了一個可隨時購藏的限制。除了名畫和古董，鐘錶和珠寶也是現時拍賣行的必備之選。首間Phillips Perpetual鐘錶零售店於2019年在倫敦伯克力廣場開業後，成功售出逾500枚腕錶，並且70%的Perpetual買家均是拍賣行的新客戶，成績可謂不賴。

過去三年，疫情雖然改變了不少生活及工作的模式，包括線下零售統統轉戰至線上，連帶購物習慣也如此；然而，在陰霾過後，線下的實體體驗還是會逐漸回到生活的重心，結合線上同步進行，效果似乎也能事半功倍。繼倫敦首家Phillips Perpetual鐘錶零售店開幕後，富藝斯釋出全球第二家零售店的選址，正是中環畢打行的The Pedder Arcade精品購物商場。

The Pedder Arcade 以歐洲購物商場為靈感，散發著格調與奢華感，在煩囂的鬧市中，提供一個寧靜、高端的購物體驗，目前已有不同的服裝品牌、雪茄、藝廊等品牌進駐。而位於此處的Phillips Perpetual將分階段啟用，目前處於試營業期，直到年底，並在2024年2月起全面升級。

在開幕之際，Phillips Perpetual帶來了一系列的珍稀復古和現代錶款，包括勞力士型號116506 鉑金計時腕錶，搭載冰藍色錶盤、百達翡麗型號5004J黃金萬年曆追針計時腕錶，以及愛彼為慶祝皇家橡樹20週年紀念限量發行的型號14802BA黃金版本。Phillips Perpetual與拍賣行最大的不同在於錶款的維度，拍賣行會聚焦在復古及頂級收藏腕錶，而Perpetual則聚焦在偏現代化的計時腕錶，從入門錶款到收藏級別都有，無論是資深藏家，還是新晉藏家，都可以覓到適合自己的藏品。同時，所有錶款信息都會放到網上，若有興趣看實物，到Perpetual便可了解到心儀的腕錶。此外，Perpetual香港將會增添有線上的「立即購買」功能，讓購物更便利。

查詢：Phillips Perpetual







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