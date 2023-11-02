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粗曠有粗曠的本質美與原始美，精雕細琢卻也有精益求精的工匠精神與堅持不懈的美。當追求完複雜功能時，轉而又專研最輕、最薄，人似乎總有向難度挑戰的好勝之心。

要數積家的腕錶，不論是款式還是功能，從簡約到複雜、從複雜到再複雜……你都能在其不同系列中找到，而翻轉系列作為門面之一，又怎能躲過大家的視線！自2021年，那枚賀翻轉系列90週年篇章的「四面」複雜功能腕錶後，編輯一直都會留意並好奇，品牌之後的翻轉系列還能怎麼玩？畢竟，那枚「四面腕錶」可算是品牌Reverso系列的天花板了！

今年，積家在Reverso系列上並沒有走複雜功能的路線，反而為腕錶添上了一絲工藝及藝術氣息，推出了兩款全新Reverso Tribute翻轉系列腕錶。腕錶重現興盛於日本17至19世紀的浮世繪，而談及浮世繪，葛飾北齋必定是一個會被提起的名字，連帶的作品，如《富嶽三十六景》中的《神奈川沖浪裏》、《凱風快晴》等亦會浮現於腦海中。葛飾北齋在世時，已經紅遍江戶時代；去世後，其影響力不減反增，漂洋越海去到歐洲，影響十九世紀一種印象派及後印象派的藝術家。

2018年，積家曾推出了一款Reverso翻轉系列限量版腕錶，便是那幅遠赴盛名的《神奈川沖浪裏》。而這次，積家就選擇了葛飾北齋的兩件作品——《木曾海道小野瀑布》與《和州吉野義經馬洗瀑布》，以琺瑯微繪將大師的作品定格於Reverso Tribute翻轉系列上。不同於《富嶽三十六景》所描繪富士山的景象，這兩幅作品均出自於《諸國瀑布攬勝》，是對各地瀑布的描繪，也是藝術家首次採用進口的顏料普魯士藍（Prussian Blue）勾勒出水之美。

《木曾海道小野瀑布》描繪的是長野縣的一處名勝，瀑布下佇立著一座小小的神社，而橫跨的小橋上，還有幾名旅者正觀賞者這飛流直下的自然景觀。一如《神奈川沖浪裏》，葛飾北齋筆下的人與自然總是那麼滄海一粟。

另一幅《和州吉野義經馬洗瀑布》則描繪了一則日本的傳說，訴說日本名將源義經的奇聞軼事。畫面定格於源義經在吉野（如今的奈良縣）群山中給自己的駿馬洗澡的情景，儘管沒有飛流直下的瀑布，但依舊可感受到水流湍急與洶湧，帶著動感的線條，為畫面添上生機。

要將這兩幅名作與翻轉系列結合，就用上了微繪琺瑯裝飾，而這就需要琺瑯工藝師精準的手繪技巧與足夠的耐性，一層一層將琺瑯塗製上去，而腕錶至少覆以14層琺瑯，且每層都要經過800度高溫焙燒，才可進行下一層工序，前後共花費80小時。再綴以「色彩漸變技法」（bokashi），將葛飾北齋的版畫原汁原味的呈現於這個僅為原作尺寸十分之一的空間中。而正面的錶盤搭配Reverso Tribute翻轉系列腕錶獨有的刻面鑲貼時標、太子妃式指針和軌道式分鐘刻度，看似簡約的設計上，卻綴以手工雕刻扭索飾紋，繼而再塗覆4至5層半透明的綠色琺瑯，讓錶盤在簡約中散發著細節美。