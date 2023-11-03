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自然總是有種力量，悄悄地療癒著某種混亂的情緒；又或者在平平無奇的一個時刻，帶來了一絲確幸。它時而幻化為路邊的一棵小草，或是懸崖上的一朵花；時而又是一片蔥鬱的森林，或是一片海。攝影師用鏡頭將其定格、畫家用顏料將其繪下、而珠寶設計師則以寶石勾勒出它的美。它的無形，亦是萬物，那無限的生命力也帶來了無數的靈感，包括來自意大利的獨立珠寶品牌Annamaria Cammilli。

品牌由Annamaria Cammilli在1983年於佛羅倫斯創辦，其作品的創作靈感離不開自然的元素，同時又將意大利的藝術美學、文化氣息注入其中。「花」是Annamaria Cammilli創作的靈感來源，不論是托斯卡納郊區的向日葵、佛羅倫斯的百合花，還是淡雅又高貴的牡丹，都穿插在她的創作中。而她不僅僅定格於鮮花盛開那一霎那，還有看似含苞待放與凋零的一刻，似乎刻畫了生命的周期。

在成為珠寶設計師前，Annamaria Cammilli其實是一名藝術家及雕塑家，而丈夫則是金匠，經營著家族的珠寶店。因丈夫的離世，她不得不兼起這份責任，但喜歡創作的她卻陷入了營商與創作之間的糾結。在一次無意中到訪烏菲茲美術館（Uffizi Gallery）時，被四周的壯麗雕像及藝術珍品深深吸引及啟發，因而決定展開珠寶創作的事業並創立同名品牌。

從藝術家變成珠寶設計師，由平面轉向立體、由顏料換成物料，雖說都是創作，卻也是兩個大不相同的範疇。但是Annamaria Cammilli卻表示，珠寶設計能延續她對雕塑的熱情，結合繪畫的元素，以色彩、形態、靈感賦予珠寶新的生命力。然而，設計珠寶時，若僅用平面草圖未必能將珠寶所存在的質感、體積一一表達出來。因此，Annamaria一直都是採用失蠟鑄造技術，模擬珠寶的原型，繼而在進行整改。其實回看Annamaria早期的畫作，也並非完全的平面，她喜歡用有可塑性的物料，將畫作與雕塑結合。珠寶就如一個昇華，將想法注入一件又一件由黃金打造的小創作中。

延續丈夫的傳統，Annamaria的珠寶基本上都是以黃金作為材質，有時會綴以寶石或鑽石。黃金具有一定的可塑性，這也成了Annamaria的另類畫布。「我發現黃金可以成為我的畫布，而黃金的細微差別可以成為我的顏色。」作品Ring Seta就是以黃金為主材質，但是透過黃金內不同比例的微量元素，打造出八款不同色澤的戒指。與此同時，她結合光澤與磨砂，以增添表面對比，為作品帶來更多的層次感。

問Annamaria會怎麼形容自己的作品，她用了三個詞去概括：「流動、活力、立體」（Fluid, dynamic, three-dimensional）。回顧Annamaria早期的花卉珠寶作品，其創作手法偏向寫實，到了中期，她的創作開始脫離寫實，後來更慢慢發展至以線條與抽象的元素為主的設計，創作出除了花卉以外的大海、沙丘等自然元素為靈感的作品，將這份動態與流動感完全注入其中。

最後引用Annamaria十分喜歡的一句話，「一切都在流動」（Everything flows），出自古希臘哲學家赫拉克利特（Heraclitus），「宇宙是一個不斷變化的過程。這就是我的珠寶、繪畫和雕塑的曲線和流暢形狀背後的想法。我試著在我的創作中留下運動的本質，展現生命的活力。」

隨著秋風起，年度意大利節「Italia on Stage·秋『意』舞台」回歸香港，同時亦帶來「Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze」展覽，由Masterpiece by king fook策劃。展覽分為「初心」、「蛻變」到「現在」三個專區，展出品牌創辦人Annamaria Cammilli不同時期的珠寶設計、繪畫及雕塑作品，訴說這個獨立珠寶品牌由創立至今的心歷路程與創作靈感。





Annamaria Cammilli – Firenze to Firenze展覽

日期：11月4日至9日

時間：11am – 7pm

地點：中環荷李活道10號 大館F倉展室

費用：免費

登記：firenzetofirenze.kingfook.com







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