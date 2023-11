Watch & Jewelry



收藏文章 GPHG「錶界奧斯卡」完美落幕!由愛彼Audemars Piguet奪金指針大獎 影壇有「奧斯卡」,那麼說鐘錶界也有GPHG。甚麼是GPHG?其全名是日內瓦鐘錶大賞(Grand Prix d'Horlogerie de Genève, GPHG),於2001年創立,至今已有二十多年歷史,旨在表彰及頒獎予業內最出色的當世鐘錶傑作。這個盛典定於每年11月舉行,國際製錶業界的大咖與精英代表藉此難得地聚首一堂,向最優秀的作品以及為製錶世界注入動力,同時向別具創意之士致敬,表揚各大品牌在製錶領域的持續貢獻,獎項豈止是單純的一份榮耀,同時是來自業界的絕對肯定。 今時今日,大家對巿場推廣的威力當然深深領會,因此在頒獎禮前主辦單位已經不遺餘力地在世界各地進行展覽,讓愛錶之人有幸先睹為快一眾入圍佳作。早前,置地廣塲隆重呈獻首屆「TIMELESS Watch Week」,展示備受尊崇之GPHG最精湛的入圍腕錶作品,並以璀璨華麗的啟幕儀式正式揭開為期三天的公開展出。來自世界各地的鐘錶業翹楚、香港社交界知名人士、眼光獨到的鐘錶收藏家及資深錶迷雲集,爭相一睹名錶風采。當時,GPHG 日內瓦鐘錶大賞總監 Carine Maillard 女仕亦有光臨。 至於本屆日內瓦鐘錶大賞繼續選址萊芒劇院(Théâtre du Léman),並已於日前公佈各大得獎單位,19個重要獎項亦名花有主,當中當中不得不提的自然是備受矚目的「金指針大獎」("Aiguille d'Or" Grand Prix),這個活動中最高榮譽的獎項最終由具備40項功能集於一身的大複雜腕表Code 11.59 by Audemars Piguet Ultra-Complication Universelle RD#4奪得。 雖然說Audemars Piguet(愛彼)的CODE 11.59是比較年輕的款式,但觀乎這款拿下金指針大獎的超狂腕表CODE 11.59系列「RD#4」,這個看似逆風而行的錶款絕對值得另眼相看。在Universelle超複雜懷錶問世百餘年之後,這個地位非凡的瑞士高級製錶品牌今年決定重磅推出首款超複雜功能自動上鏈腕錶。這款愛彼CODE 11.59系列「RD#4」腕錶承襲系列一貫的當代設計風格,並向愛彼製作高複雜功能機芯的歷史傳承致敬。愛彼CODE 11.59系列Universelle超複雜腕錶RD#4的設計符合人體工學原理,完美契合現代人的生活步調,其佩戴舒適度與簡便的操作都更勝以往。 這款令人眼前一亮的傑作搭載零件超過1100個的1000自動上鍊機芯,集愛彼所有精湛製錶工藝於一身。這款劃時代的機芯是工程設計與高級製錶傳統的巔峰之作,集三代創新研發之大成,當然最令人驚訝的是其兼具的40項功能,其中包括23項複雜功能,大自鳴超問錶、三問報時、萬年曆、雙追針飛返計時碼錶與飛行陀飛輪一應俱全。愛彼工程師、設計師、製錶師及工藝師攜手合作,歷經超過7年的不懈努力,RD#4腕錶終於得以問世。所有參與者都不斷拓展其專業技能,突破高級製錶工藝的極限,再臻巔峰,而最終得到大會最高榮譽的金指針大獎亦是實至名歸。 想知道其他獎項結果?稍後再跟大家分享。



