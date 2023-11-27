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GPHG雖已塵埃落定，但觀乎賽果與及得獎的作品，我們充份地看到多少個百年品牌地位是何等的尊崇與難以搖動。像本次盛典中的另一個焦點品牌Piaget（伯爵），它們是這次活動中唯一連奪兩個獎項的品牌，包括最佳女裝錶及最佳工藝錶。

最佳女裝錶：Piaget Hidden Treasures

對於這件出色瑰麗的作品似乎略有印象？當然不奇怪，因為在年初的《Watches & Wonders鐘錶與奇蹟》高級鐘錶展中，伯爵（Piaget）這枚華麗逸品已經亮相。作為品牌向1960年至1970年最富活力與想象力的設計致敬之作，創作的本念再次回歸其卓越製錶和珠寶創作的根源。

時為1969年，伯爵的設計師們心中一直在構想著能夠反映當下時尚潮流的珠寶時計。他們直接在時尚雜誌上繪畫設計草圖，創造出洋溢著高級定制服裝感的長項鏈時計和手鐲腕錶。伯爵的「宮廷式雕刻飾紋」誕生於1960年代，其靈感來自製錶工藝中的璣鏤(Guilloché)鐫刻飾紋技術。這種鐫刻工藝始於一款金質扣環手鏈。一位匠師巧妙地利用雕刻針的鋒利尖端在金質扣環上進行雕琢，以精湛的手藝刻畫出大量獨具風格的凹槽和輪廓線條，每一道刻紋的深度與厚度都別具匠心。最終成品因其不盡人工計算的自然美態，卻更見獨樹一幟。

此工藝在兩款手鐲腕錶中更顯華麗耀眼，兩款作品均鑲嵌著蛋白石，體現出伯爵對大自然的熱愛:一款刻有形似樹皮和礦脈紋的飾面，另一款則以短暫而華美的寒霜為主題。這些新款手鐲腕錶的裝飾寶石錶盤皆呈現出伯爵的另一個代表性色——不對稱感，可從手鐲腕錶上抽象且隨性的設計中窺見一斑。

最佳工藝錶：Piaget Altiplano Metiers d’Art Undulata

說動聽的故事，這比起單純的巧奪天工更貼近人心。顧名思義，Piaget 正正是透過這個以隱喻命名的「Metaphoria頂級珠寶系列」，暗喻不斷蛻變的自然生態。全系列由41件珠寶和11只珠寶腕錶構成，引領世人步步走入這無法言喻的璀璨創作中。主要靈感源自生機勃勃和光彩四射的大自然，並透過世家的創意和工匠的巧手反映、突顯紋理和色彩美學的運用，同時表達出品牌對當代頂級珠寶的展望。

Undulata 18K白金超薄陀飛輪腕錶則匯集了多種令人驚嘆的材質，並由藝術大師Rose Saneuil 操刀，將深淺的虹彩色調與湖水藍、綠色調巧妙地打造為層次感十足的錶盤。匠心獨具的Undulata 18K白 金超薄手動上鏈陀飛輪工藝腕錶，同樣由Rose運用數十層麥梗、木 材、皮革、羊皮紙和鞘翅等珍貴素材鑲嵌而成。標誌性的偏心式時、分顯示及伯爵自製670P陀飛輪機芯，優雅的構圖設計形成隱若的幸運「8」字，搭配伯爵專利軸心上鏈系統連撥針齒輪。全球限量僅8只的Undulata 18K 白金超薄手動上鏈陀飛輪工藝腕錶，每一件均耗時44小時完成。

查詢：Piaget







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