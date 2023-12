收藏文章

轉眼2023年又快將過去,而年末品牌活動總是出奇地多,媒體間總會說笑因為年初的預算總部批下來了,要花的錢總得花。但當然事實不然,其實很多舖天蓋地的活動豈止舖排了幾個月,甚至動輒以年計。作為媒體,單純地慶幸的,當然是能夠參與每場華麗的盛事之中。

韓流女神加持OMEGA開幕盛典

作為Swatch Group的人氣王品牌,OMEGA在悠久的製表歷史中,與其合作的演藝圈名人自然不計其數。

品牌早前為慶祝中環及尖沙咀兩間全新旗艦店開幕,特意邀請令人驚艷的韓國女藝人韓韶禧(Han So-hee)前來參與這個慶祝活動。嗯,是啊,動輒用女神這個詞彙,感覺就是文人多大話,然而當你在開幕現場看到她本人的話,以至熱翻天的粉絲亙動,無論是甜美外貌以至優雅氣質都跟品牌形象匹配,只能說找到這位真女神當代言,品牌實在高明。

當晚,歐米茄總裁及行政總監Raynald Aeschlimann親自帶領韓韶禧參觀皇后大道中的專賣店,該店飾有華麗的特色馬賽克外牆,更設有顧客專屬「The Suite」樓層 ── 這個充滿藝術氣息的私密空間採用以大自然為靈感的材料建成。其後,再參觀位於K11 Musea的另一間全新歐米茄專賣店,店內明亮舒適,可飽覽維多利亞港的迷人景致。兩人隨後與The Managing Director of The Swatch Group (HK) Ltd. Stephen DeLucchi一同在店外主持特別的剪綵儀式,象徵專賣店正式開幕。

東方表行:以歌聲讚頌愛表之人

今年是屬於東方表行華麗變革的一年,更富活力與扎根香港的形象透過大小活動得以彰顯。而這個創立於1961年的品牌一直致力搜羅世界各地的腕表臻品,並以「Take Your Time」作為核心理念,鼓勵大家細味每個瞬間,重新發現與珍惜生活中的美好時刻。

為了支持香港藝術家及本土藝術,東方表行贊助了於2023年12月9日至2024年3月3日取址大館01座複式展室舉行的「江康泉:戰國龐克」展覽,早前並於現場舉行「Time Travel Party」派對,邀請業務夥伴、尊貴客戶及媒體好友等出席同歡,並邀得人氣歌手洪嘉豪、Kiri T及Nancy Kwai,以及舞壇新秀李潤東擔任表演嘉賓。其他出席名人嘉賓包括P1X3L的兩位成員Phoebus及George等,各人以悉心打扮的派對造型搭配名貴腕表閃耀現身,並戴上FRANCK MULLER、PARMIGIANI FLEURIER、H. MOSER & CIE.等多個品牌名錶,讓這場星光熠熠的盛會更添時尚風采。

Chivas Regal:潮拜聯乘派對

聯乘的力量從來不是「一加一等於二」那麼簡單,合作伙伴的策動力往往能令品牌的形象更鮮明突出。像Chivas Regal早前迎來 I RISE, WE RISE 企劃音樂聯動終章,並於銅鑼灣希慎廣場 Urban Park舉辦Chivas Regal:The Rising at Urban Park音樂會,當晚六位 New Regals 包括 JB、Novel Fergus、Novel Flash、Novel Friday、AKIKO 及 TXMIYAMA出席派對,並公開演出四首由芝華士贊助的「I RISE WE RISE」概念單曲及各人的熱播單曲。

芝華士 I RISE, WE RISE 企劃音樂聯動早於年頭開始策劃,藉此企劃支持本地 HIP HOP Rappers,亦讓更多人看到芝華士的酷炫一面,激發每一個人勇敢追夢追求自我提升的勇氣。同時讓我們一起來認識來自不同領域藝術家,感受他們的作品、體驗他們的創作,並在「I RISE WE RISE」的旗幟下,與他們一起向更高的目標邁進。就如現今香港的 HIP HOP Rappers,互相競爭做出更好的音樂,同時互相扶持,不斷從音樂聯動中互相學習、互相碰撞,擦出不同的化學作用,實行齊上齊落。











etnet全新YouTube頻道「健康好人生」,助你實現健康好人生!► 立即訂閱