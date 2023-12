Watch & Jewelry



收藏文章 戴上這些高級珠寶腕錶:BVLGARI優雅靈蛇、HARRY WINSTON冬季雪花、Dior 夢幻詩意,在派對中閃耀動人! 聖誕將至,過年又一堆大小節慶接踵而來,當然希望另一半見微知著,自動自覺地為你送上願望清單的各種厚禮。然而世事豈能盡如人意,所以說還是老老實實地為自己準備一份至啱心水的節日禮物,犒賞一下這位尊貴唯美的自己,同時在派對中嬴盡艷羡目光! HARRY WINSTON高級珠寶腕錶

Ultimate Emerald Signature 及 Precious Emerald腕錶 HARRY WINSTON的高級珠寶響負盛名,而其珠寶腕錶當然是一脈相承。秉承了品牌的高級珠寶傳統,展現了一個充滿希望的世界。在浩瀚星空中,鑲滿鑽石和藍寶石的Ultimate Emerald Signature 腕錶熠熠生輝,其卓越的多功能性使其更添魅力,一錶具備多種配戴方式,既是腕錶,也是胸針和吊墜,如此獨一無二的造型令其成為紅毯上聚焦目光的華麗焦點,32 x 46 mm大小的錶盤與18K白金錶殻,瑰麗無雙。 Precious Emerald腕錶的白色錶盤,配合採用 Cluster鑲嵌方式的寶石,不禁令人聯想起冰雪覆蓋的美景,以鉑金打造17.5 x 17.5 mm 的細小錶殻更是美不勝收。 查詢:HARRY WINSTON Dior Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior腕錶 自 2012 年面世,Dior Grand Soir 首次迎來了自動機械機芯設計,為色彩繽紛的系列帶來新元素。 而品牌為這枚新品帶來了一個動聽的啟蒙故事。在很久之前,這是一顆屬於 Dior 先生的幸運星。在 1946 年 4 月 18 日的黃昏,這位創辦人兼設計師以此開展他的命運之途。他在巴黎街頭漫步時,在地上發現了一顆「星星」。這顆從天而降的「星星」成為 Dior 先生的幸運飾物,引領他建立屬於自己的高級時裝品牌,同時成為 Dior 的經典元素。順理成章地,這枚Grand Soir Automate Etoile of Monsieur Dior 以精妙的設計重現這玄妙的奇遇。 整枚錶的佈局的確極富詩情畫意,錶盤呈現夢幻的場景,就像一個奇幻的空間,以不同層次營造深度和魔力,彷彿可以透過精緻的浮雕重現當晚的場景。在花都的中心地帶,蒙田大道 30 號的櫥窗始終亮著。在這座標誌性私人府邸的背面,一個又一個的巴黎天台融入夜色之中。 精心描繪的星圖呼應 Christian Dior 對占星學的熱情。綴飾閃爍的水瓶座符號──屬於創辦設計師的星座,熠熠生輝的符號就如最珍貴的幸運預言。在機械機芯開始運動後,這 Diorama 的天空隨即化身夢幻劇場。一顆流星劃過長空。鐫刻珍珠母雲層的後方閃現鑽石鑲嵌的星星,忽明忽暗。 Dior Grand Soir Automate Etoile de Monsieur Dior直徑 38 毫米,黃金、石英配自動機械機芯、鑽石和珍珠母。當然,貴為本年度GPHG最佳女裝複雜錶,僅推出 28 隻獨立編號限量版,彌足珍貴。 查詢:Christian Dior BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra 高級珠寶神秘腕錶 BVLGARI高超而獨特的珠寶鑲嵌技藝,一直被受行內外稱頌。而這枚宛如埃及妖后化身的 BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra 高級珠寶神秘腕錶,滿懷 BVLGARI 對彩色寶石的真摯熱情,細膩交織一股獨特的無畏精神,為品牌鍾愛的經典蛇形元素再添璀璨新意。 作為 BVLGARI Colour Treasures 系列代表作,這款獨一無二的高級珠寶彩寶手鐲腕錶體現 BVLGARI 的寶石魔法,以華美耀眼的蛇鱗,悉心守護著秘密巧思:藏在逾 5 克拉、六角形刻面色澤清透的紅碧璽之中的鑲鑽錶盤。唯有以「彩色寶石大師」著稱的 BVLGARI 才能如此和諧運用璀璨彩寶,巧妙變化出這款無與倫比的 BVLGARI Colour Treasures 系列篇章高級彩寶腕錶。 BVLGARI Serpenti Misteriosi Cleopatra 高級珠寶神秘腕錶,再度為設計與精緻工藝樹立全新標竿,展現羅馬時間珠寶商難以超越的雄厚實力,難怪能夠拿下本年度GPHG最佳珠寶錶,也是實至名歸。 查詢:BVLGARI







