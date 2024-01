Watch & Jewelry



收藏文章 盤點Tudor、Rado、Raymond Weil的3枚腕錶,可正裝穿戴不失個性,犒賞一年的辛勞,開展美好新一年 聖誕過後,跨年、情人節一個個歡樂節日不斷,你已經為自己的另一半準備好禮物了嗎?而就算是依然是單身貴族的你,要犒賞自己一年的辛勞也是應該的事情,來看我們為你精挑細選的這些精美腕錶,趕緊入手吧! Rado 瑞士雷達表 Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷鏤空腕錶 相信對很多上班族而言,一枚能正裝時配搭穿戴,同是兼具強烈的個人特色與硬朗風格的腕表,會是日夜伴隨的最佳拍檔,而Rado的 Captain Cook 庫克船長高科技陶瓷鏤空腕表似乎就是這樣的理想之選。 顧名思義,這款腕表採用了妙趣橫生的鏤空設計,淋漓盡致地展現出創新R808 型自動機械機芯的優勢。腕表機芯配備可靠的防磁Nivachron™遊絲,且在五個方位(而非常見的三個方位)進行了全面測試,並提供最高長達 80 小時的動力儲存。全新 Captain Cook 庫克船長等離子高科技陶瓷錶殼,可謂是 Rado 瑞士雷達表研發的材質中卓越且純粹的典範,錶殼採用的材質堅固耐用,可以滿足生活中的不同場景,同時增添視覺上的享受。與腕表配套的等離子高科技陶瓷錶鏈,中間搭配一排淺色拋光等離子高科技陶瓷鏈節。啞光等離子一體成型錶殼由環形拉絲等離子高科技陶瓷表圈襯片構成,與錶殼和錶鏈的色調相輝映。鈦金屬底蓋也配備了藍寶石玻璃,讓佩戴者可以清晰可見機芯和核心腕表零件的律動。旋入式表冠擁有Rado瑞士雷達表品牌常慣用的錨型符號標誌,而錶盤的合成紅寶石背板上,自然也有玫瑰金色的Rado 瑞士雷達表可擺動錨型標誌。 查詢:Rado Tudor PELAGOS 39 自從堅決獨行,不在立於R牌老大的影子之下,Tudor交出一份又一份的成績是如此地亮麗亦備受愛表之人讚美。而PELAGOS系列是近期動作多多,同時讓人注視的錶款。作為系列中的經典錶款,這枚Pelagos 39則更多保留了帝舵傳統機械潛水表的美學特色,別緻精巧,靈活百搭。 這枚專業潛水腕錶線條剛勁有力,特別選用2級鈦金屬材質,陽光放射紋黑色錶面,「雪花」指針作為帝舵潛水腕錶的一大標誌,搭配一體成型夜光陶瓷合成材質鐘點標記,塗有X1級瑞士Super-LumiNova®夜光塗層,即使在漆黑一片的深海探索依然能夠輕鬆自如。品牌自家打造的原廠機芯MT5400型,獲瑞士官方天文台認證(COSC),配備矽游絲及70小時動力儲備,信心保證。 雖然腕錶定位為專業潛水腕錶,但伴隨尖端性能之外,魅力都市的百變風格又怎能或缺?其錶殼直徑39毫米,經典別緻且靈活百搭,外圈及錶面則以陽光放射紋點綴,散發引人注目的耀眼光澤。相信無論身處摩登都市或置身悠閒海灘,它都能讓你表現出色,瀟灑自如。果然,萬眾所歸拿下GPHG最佳運動錶寶座的這枚腕錶,就是如此的內外兼備。 查詢:Tudor Raymond Weil Millésime Auto Small Seconds 似乎有一些腕錶,它的型格內斂卻有總是莫名其妙地討好。像Raymond Weil這枚Millésime Auto Small Seconds造型乾淨俐落但上手卻又讓人感到恰到好處。說來這枚腕錶其實大有來頭,甚至拿下今年GPHG的最佳挑戰獎。 還記得圈內朋友聽到這個獎項的第一個反應是——這到底是甚麼獎?怎麼能成為「最佳」?或者當日主持人的一句戲言正好回答了這個問題,「如此價格超值的腕錶還存現世嗎?」原來最佳挑戰獎的其中一項釐定準則,就是價格必須定在CHF 2,000以下。說到這枚腕錶的佈局簡潔,整體以灰銀色為主調,小秒盤理所當然地落在6點鐘位置,39.5mm大小的錶盤配戴恰到好處。無可否認的是Raymond Weil似乎一直被外界低估,不過能夠擊敗一眾強勁對手如Nomos、Seiko等品牌,足見其功力深厚。 查詢:Raymond Weil



盤點Tudor、Rado、Raymond Weil的3枚腕錶,可正裝穿戴不失個性,犒賞一年的辛勞,開展美好新一年

