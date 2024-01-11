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「Never Stand Still」是A. Lange & Söhne朗格一直以來的精神，亦是品牌第四代傳人Walter Lange的格言。簡單的幾個字，便將朗格的百年歷程與精神濃縮其中。回看歲月的洪流，朗格絕對是歷過低潮亦重回高峰的品牌。

1845年，Ferdinand A. Lange於德國格拉蘇蒂Glashütte創立了朗格，透過自身的製錶技術和經驗將沒落的礦業小鎮變身成為製錶重地，朗格亦憑藉精密和高質量的鐘錶享譽世界。而後，品牌卻因二戰，被前蘇聯和東德國有化，成為昔日傳奇。直到柏林圍牆倒下，本來退休的Walter Lange抓住了契機，於1990年繼承了家族品牌，在他和Günter Blümlein的推動下，以高端且精湛的工藝重回大眾眼前。

1994年，朗格以Lange 1重新打響名堂並奠定品牌價值，同期推出的腕錶還有Arkade、Saxonia和Lange陀飛輪四款全新產品，而這幾個系列至今仍是品牌的經典。品牌至今已研發出71款機芯，年產量不過數千枚，腕錶多以金質或鉑金 950 為主材質，搭載以手工精心組裝的自家製機芯，求精不求多。展覽「Never Stand Still」於1月10日至16日在置地廣場將展出品牌一系列錶款，包括LANGE 1、ZEITWERK、SAXONIA、1815、RICHARD LANGE 及 ODYSSEUS的主打作品，從懷錶到腕錶，感受品牌的悠久歷史與不同系列的發展進程。

場內還特設德國不同城市著名地標的互動展示裝置，而最吸引眼球的要數置於門口的巨型 LANGE 1 MOON PHASE 腕錶。此外，展覽還邀請了來自格拉蘇蒂鎮總部的首席雕刻大師Robert Arnold，於展覽分享有關朗格腕錶雕刻工藝的心得，亦讓參觀者近距離觀賞手工雕刻擺輪夾板，體驗當中的美學、細緻手藝及創意，感受品牌永不停步、精益求精的決心。

Never Stand Still 展覽

地點：置地廣場中庭

日期：2024 年 1 月 10 日至 16 日

時間：上午 10 時 30 分至下午 7 時 30 分

預約：https://www.alange-soehne.com/hk-en/never-stand-still







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