Watch & Jewelry



收藏文章 龍年配龍錶!江詩丹頓十二生肖傳奇系列、HUBLOT甲辰龍年鈦金腕錶,新一年的兩款龍年限量腕錶,為腕間添上一份尊貴 每個農曆年寫生肖錶彷佛如成為指定動作,而今年的生肖錶當然不少!龍年是個具人氣的生肖,不少父母都喜歡選這年生個「龍仔龍女」。做個「人中之龍」聽著也讓人自豪,如果配上這樣以龍為主題的腕錶相信更是相得益彰。為腕間添上一抹難得的節日氣氛,這份尊貴閒暇、型格有緻的生活態度也不妨試試啊! HUBLOT宇舶表 Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕表 熟知Hublot宇舶錶這個品牌的錶迷大概都知道,它們的設計是如此的特立獨行、不落俗套,而在先端物料打造方面亦屢見心思。像全新推出的這枚Spirit of Big Bang甲辰龍年鈦金腕表應該就是如此非凡的腕錶,其設計靈感源自中國的傳統剪紙藝術,通過層疊設計的指標、齒輪以及H形螺絲,創新呈現出東方龍的3D立體輪廓,栩栩如生。宇舶表為全新腕表配備了採用鑲嵌藝術的橡膠表帶,這在品牌史上尚屬首次。全新時計由宇舶表攜手中國藝術家陳粉丸傾力打造,不僅實現了傳統工藝與現代元素的理想融合,還通過隱喻與象徵元素,生動展現了宇舶表「敢為先鋒,獨樹一幟,與眾不同」的品牌哲學,限量典藏88枚。 在直徑42毫米的鈦金屬表殼中,錶盤上的龍身上每片龍鱗均經過染色和納米硫化工藝處理,以便與表帶無縫融合。這一精細的裝飾工序完全由手工完成,每條表帶的製作工時約為8小時。此限量典藏腕錶同時附贈鈦灰Velcro尼龍織物備用表帶,搭載HUB1710自動上鏈機芯,提供50小時動力儲存。 Vacheron Constantin江詩丹頓 Métiers d'Art藝術大師系列 Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇之龍年 如果閣下是江詩丹頓的錶迷的話,相信都知道品牌一直有推出生肖腕錶。自2012年推出蛇年生肖腕錶以來,每年品牌均以限量版時計傑作致敬十二生肖的交替與迭新。今年,Métiers d’Art藝術大師系列The Legend of the Chinese Zodiac中國十二生肖傳奇腕錶再添新作,標誌著這一主題作品的首個系列迴圈即將完結。兩款限量各25枚的龍年腕錶於2023年「Watches and Wonders鐘錶與奇跡」上海高級鐘錶展中矚目亮相。龍,在中國傳統文化中象徵著聲望、力量、祥瑞和成就。巨龍栩栩盤踞於錶盤上,利爪持握著象徵知識與智慧的火珠,散發出神聖的威嚴感。兩款新作分別以950鉑金和18K 5N粉紅金打造,手工雕刻和琺瑯彩繪工藝的精妙美感與2460 G4機芯的精深技藝內涵相得益彰。這枚機芯採用獨特設計,為錶盤保留充足的藝術表達空間。錶盤上沒有設任何指針,而是通過四個視窗分別顯示小時、分 鐘、星期和日期,前兩個為滑動式顯示設計,後兩個採用跳字顯示。



【訂閱有賞】訂閱健康好人生YouTube頻道 賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + etnet精美筆記本!► 火速行動

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

大國博弈

More

Share













Copy Info

龍年配龍錶!江詩丹頓十二生肖傳奇系列、HUBLOT甲辰龍年鈦金腕錶,新一年的兩款龍年限量腕錶,為腕間添上一份尊貴 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/feature/44740 【訂閱有賞】25度生活YouTube頻道 暖暖冬日賞你etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + keroppi加大版毛毯! ► 立即訂閱https://www.youtube.com/channel/UCfxnvAtO9wcm8bAVYIpsABw?sub_confirmation=1 立即下載etnet財經‧生活App IOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close