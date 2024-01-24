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24/01/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

情人節2024：來自Tiffany & Co.珠寶禮物提案！以經典Tiffany Lock和Tiffany T，鎖緊恒久愛意

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　　常說有愛的話，每天也是情人節，不過即使如何愛得甜蜜，每年的2月14日也總要為對方送上一點心意。花束、可愛玩意、實用的，通通也送過了，只欠一枚象徵恒久的精緻珠寶。今個情人節，不妨從Tiffany & Co.的經典珠寶系列，吸取禮物清單靈感。

 

 

　　品牌經典的Tiffany Lock系列，糅合愛與藝術設計元素，象徵以愛鎖緊不同形式的連繫。Tiffany Lock手鐲以獨特的視覺方式呈現人和人之間的連結，遠看宛如一枚掛鎖；喜歡戒指的話，同系列的黃金戒指同樣能作情侶款佩戴，鑲鑽款式以手工鑲嵌，單獨或是疊戴也可，優雅高貴。

 

Tiffany Lock 18k 黃金手鐲

 

Tiffany Lock 18k 黃金鑲鑽石戒指 $27,600
Tiffany Lock 18k 黃金戒指 $9,950

 

　　同樣象徵連繫的，還有Tiffany Knot雙排手鐲。手鐲以兩端盤繞Tiffany Knot經典圖案，綴以密鑲鑽石，再以人手拋光，不過分搶眼，亦不太低調，高雅耐看，適合日常造型。

 

Tiffany Knot 18k 玫瑰金鑲鑽石雙排手鐲 $209,000

 

　　Tiffany T則是品牌的另一經典，簡約的設計，呼應簡單而強大的愛情。當中Tiffany T smile頸鏈是系列中的入門級珠寶，以簡單線條勾勒出如微笑般的曲線，獨特細緻，看著心情也變好；Tiffany T1黃金鑲鑽石寬版手鐲，則在中央部分則飾上「T」字主題圖案，以連續不斷的「圓」，將佩戴者的手腕團團圍住，配上閃爍鑽石，象徵恒久力量。

 

Tiffany T smile 18k 黃金鑲鑽石吊墜 $24,500

 

Tiffany T1 18k 黃金鑲鑽石寬版手鐲 $303,000

 

查詢：Tiffany & Co.

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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