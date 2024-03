Watch & Jewelry



收藏文章 為慈善出一分力!Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱,將籌款捐出! 對不少奢侈品牌來說,除了營銷以外,建立健康積極的社企形象是品牌未來發展的重要方向,因此我們不時就會見到各大品牌出手,或者借助大卡士的演藝名人聯乘,務求讓世界看到品牌關切社會的一面,同時得感謝這份努力,也讓我們看到更多有趣的特別版腕錶推出。 Hublot宇舶錶 Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶 自2010年首次合作以來,Hublot宇舶錶與Depeche Mode樂隊始終共同致力於提高公眾對多項環境和人道主義事業的關注,並為推動這些事業募集資金。自此之後,雙方的合作一直隨這支英國樂隊的後續巡演延續至今。截止目前,雙方已為青少年癌症基金會(Teenage Cancer Trust)及非盈利組織水慈善(charity: water)籌集超過230萬美元的善款,而今次的資助單位則為致力於解決基層塑膠污染問題慈善組織Conservation Collective。 品牌為此推出全新限量版腕錶:Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶,標誌性酒桶形錶殼與Hublot宇舶錶的經典全黑設計美學相得益彰,錶盤中央佈滿黑色陶瓷小球,能夠隨佩戴者手腕移動來回滾動,巧妙傳達「Memento Mori」理念,而其中一款錶帶由再生材質和Velcro尼龍製成,與全球環保慈善組織Conservation Collective的塑膠污染倡議理想契合。全新腕錶限量典藏100枚,每枚腕錶均配備特別禮盒,並附贈驚喜禮遇:一張10英寸《Wagging Tongue》黑膠單曲唱片。 OMEGA x Swatch “Mission to Moonshine Gold” 腕錶手提錶箱 本人曾經有幸親訪奧比斯於越南峴港設置的飛行眼科醫院,並對品牌的努力深感動容,而更令人折服的是品牌長久以來一直沒有放下過這份努力。 早前,歐米茄(OMEGA)為長期夥伴國際奧比斯籌募經費,在蘇富比專設的網上拍賣會售出11個MoonSwatch Moonshine Gold手提錶箱,收益總額為534, 670瑞士法郎。這批獨特的手提錶箱於網上拍賣,每盒均有11款OMEGA x Swatch“Mission to Moonshine Gold”腕錶,是品牌首次將這些錶款湊成套裝,也是首次公開發售經特別設計的MoonSwatch手提錶箱。 歐米茄自2011年至今一直資助奧比斯,這次拍賣十分成功,可支持奧比斯實踐使命,讓患者獲得眼科醫療服務。拍賣收益將全數捐贈奧比斯,支援其在全球對抗可避免盲疾和失明的善舉。 而這款“Mission to Moonshine Gold”腕錶是原版BIOCERAMIC MoonSwatch腕錶的亮麗變身,每款均設有18K Moonshine™金塗層秒針。這種歐米茄自行研發的黃金合金,色澤清雅柔和而且更持久耐用。每枚Moonshine™金指針各有獨特細節,例如七月Strawberry Moon錶款的草莓圖案或五月Flower Moon錶款的花卉圖案。拍賣結束前,11個手提錶箱在世界各地11間歐米茄專賣店展覽,包括蘇黎世、東京、曼谷、新加坡、香港、北京、紐約、倫敦、米蘭、巴黎及悉尼。當然,那11個手提手箱現在都已名花有主了,實在可喜可賀。



全新etnet健康網購,送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動!

Travel, Eat, Sleep, Repeat

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



雙幣交易

財政預算案2024-25

More

Share















Copy Info

為慈善出一分力!Hublot x Depeche Mode樂隊推出限量版腕錶、Omega x Swatch推出MoonSwatch手提錶箱,將籌款捐出! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/feature/44898 全新etnet健康網購,送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108) ► 立即行動!https://bit.ly/48EibS7 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close