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對不少奢侈品牌來說，除了營銷以外，建立健康積極的社企形象是品牌未來發展的重要方向，因此我們不時就會見到各大品牌出手，或者借助大卡士的演藝名人聯乘，務求讓世界看到品牌關切社會的一面，同時得感謝這份努力，也讓我們看到更多有趣的特別版腕錶推出。

Hublot宇舶錶

Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶

自2010年首次合作以來，Hublot宇舶錶與Depeche Mode樂隊始終共同致力於提高公眾對多項環境和人道主義事業的關注，並為推動這些事業募集資金。自此之後，雙方的合作一直隨這支英國樂隊的後續巡演延續至今。截止目前，雙方已為青少年癌症基金會(Teenage Cancer Trust)及非盈利組織水慈善(charity: water)籌集超過230萬美元的善款，而今次的資助單位則為致力於解決基層塑膠污染問題慈善組織Conservation Collective。

品牌為此推出全新限量版腕錶：Spirit of Big Bang Depeche Mode腕錶，標誌性酒桶形錶殼與Hublot宇舶錶的經典全黑設計美學相得益彰，錶盤中央佈滿黑色陶瓷小球，能夠隨佩戴者手腕移動來回滾動，巧妙傳達「Memento Mori」理念，而其中一款錶帶由再生材質和Velcro尼龍製成，與全球環保慈善組織Conservation Collective的塑膠污染倡議理想契合。全新腕錶限量典藏100枚，每枚腕錶均配備特別禮盒，並附贈驚喜禮遇：一張10英寸《Wagging Tongue》黑膠單曲唱片。

OMEGA x Swatch

“Mission to Moonshine Gold” 腕錶手提錶箱

本人曾經有幸親訪奧比斯於越南峴港設置的飛行眼科醫院，並對品牌的努力深感動容，而更令人折服的是品牌長久以來一直沒有放下過這份努力。

早前，歐米茄（OMEGA）為長期夥伴國際奧比斯籌募經費，在蘇富比專設的網上拍賣會售出11個MoonSwatch Moonshine Gold手提錶箱，收益總額為534, 670瑞士法郎。這批獨特的手提錶箱於網上拍賣，每盒均有11款OMEGA x Swatch“Mission to Moonshine Gold”腕錶，是品牌首次將這些錶款湊成套裝，也是首次公開發售經特別設計的MoonSwatch手提錶箱。

歐米茄自2011年至今一直資助奧比斯，這次拍賣十分成功，可支持奧比斯實踐使命，讓患者獲得眼科醫療服務。拍賣收益將全數捐贈奧比斯，支援其在全球對抗可避免盲疾和失明的善舉。

而這款“Mission to Moonshine Gold”腕錶是原版BIOCERAMIC MoonSwatch腕錶的亮麗變身，每款均設有18K Moonshine™金塗層秒針。這種歐米茄自行研發的黃金合金，色澤清雅柔和而且更持久耐用。每枚Moonshine™金指針各有獨特細節，例如七月Strawberry Moon錶款的草莓圖案或五月Flower Moon錶款的花卉圖案。拍賣結束前，11個手提錶箱在世界各地11間歐米茄專賣店展覽，包括蘇黎世、東京、曼谷、新加坡、香港、北京、紐約、倫敦、米蘭、巴黎及悉尼。當然，那11個手提手箱現在都已名花有主了，實在可喜可賀。







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