在新一年的春夏季，著名意大利時裝品牌Emporio Armani推出了一系列新潮既經典的腕錶設計，當中品牌以簡約美學的設計中注入了不同的活力色彩和風格，展現了男性們活躍而自由的真實個性。
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功能與美觀兼備 為腕錶增添魅力
這款腕表原本是為飛行員所設計，並可同時追蹤多個時區，在Emporio Armani的風格下重新詮釋。雙向旋轉的錶圈展現了其卓越的時間功能，同時融合獨特的色塊設計，將實用性與引人注目的設計完美結合。
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前衛錶盤設計 盡顯破格外型
三針自動腕錶採用密閉式錶盤設計。本季推出了兩款風格造型，包括黑色皮帶款和七連環不銹鋼錶鏈款。不同款式亦可塑造各種獨特風格，為男士輕鬆點綴各種衣著。
關於 Emporio Armani
Emporio Armani 是 Giorgio Armani 於1981年推出針對年輕人的前衛品牌。Emporio Armani 是一個時尚先駒，別具個性的老鷹 logo 更是全球各地年輕顧客追捧的標誌。多年來，Emporio Armani 產品系列一直在不斷進化和發展，如今它已成為一個 活力四射、無拘無束的獨立品牌。品牌具備一些標誌性特點，如休閑風格和優雅美學，這些特點以一種活潑的都市語言，一季又一季地得到重新詮釋。活力、隨性、獨特、優雅。產品系列充滿創意，反映時下年輕人的生活風格。
留意 Emporio Armani 最新動態：www.armani.com https://bit.ly/3v72oxt
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