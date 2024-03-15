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在新一年的春夏季，著名意大利時裝品牌Emporio Armani推出了一系列新潮既經典的腕錶設計，當中品牌以簡約美學的設計中注入了不同的活力色彩和風格，展現了男性們活躍而自由的真實個性。

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功能與美觀兼備 為腕錶增添魅力

這款腕表原本是為飛行員所設計，並可同時追蹤多個時區，在Emporio Armani的風格下重新詮釋。雙向旋轉的錶圈展現了其卓越的時間功能，同時融合獨特的色塊設計，將實用性與引人注目的設計完美結合。





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資料由客戶提供







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