收藏文章

在運動的世界，時間是爭分奪秒地過。在刺激的賽事中，不少製錶品牌都以不同角色參與其中，有些品牌甚至與運動更有著密不可分的關係。

Rolex作為最熱門的計時品牌之一，除了見證著歷史與時代的腕錶系列外，還贊助大大小小的運動賽事，其中就包括大小帆船比賽，如勞力士悉尼至霍巴特帆船賽（Sydney to Hobart Yacht Race）、國際帆船大獎賽、TP52世界錦標賽、超級帆船盃、天鵝盃等。而這個三月，香港除了被藝術氣氛所包圍，由Rolex贊助的「勞力士中國海帆船賽事」（Rolex China Sea Race 2024）亦於本月月尾開幕！

去年，是繼疫情以來，Rolex China Sea Race 事隔五年後回歸，賽事原為兩年一次，而今年則是重返日程。Rolex贊助帆船比賽已有多年歷史，而作為本地最悠久的水上運動體育會所，香港遊艇會主辦的Rolex China Sea Race來到今年，從1962年至今，已經是踏入第62個年頭，而Rolex 則由2008年起，開始贊助賽事。

賽事將於3 月 27 日開始，航程全長565海浬，由維多利亞港出發，途徑南中國海到達菲律賓的蘇碧灣，被譽為亞洲區最頂級的離岸賽。今年共有19支船隊參與，分別有八支海外船隊，包括首次參與的韓國隊伍Catalina 400型「Random號」與首支來自中華台北的Pogo 36型「Gutsy號」；中國內地則有「海浪號」和「彤然號」；來自菲律賓的船隊則有賽事開賽61年以來首支奪得衝線冠軍的Ernesto Echauz的「Standard Insurance Centennial 5號」、「Standard Insurance Centennial 3號」和「Hurricane Hunter號」；而本地亦有去年憑修正時間後奪得IRC全場總冠軍、Nick Southward的「Whiskey Jack號」、還有去年於賽事名列前茅的「A Plastic Ocean號」、「Jinn號」、「Pacific Sunrise號」、「Neo One號」等等，單看陣容，已經可以感受到賽事的刺激！

在緊張的賽事開啟前，主辦單位香港遊艇會和Rolex特意就賽事舉辦了一連兩日的傳媒體驗日，由前香港隊帆船運動員謝劭傑（叉燒）擔任主持，為大家講解帆船知識，包括如何透過海面看風向，以及在賽事中，大家如何分工合作。除此以外，謝劭傑（叉燒）還分享了一些賽事的經歷，他形容，帆船運動是一個結合天時、地利、人和的運動；而來自大自然的風向就是其中一個很重要的因素，他分享，曾在賽事中，出現有船隊因碰著風向的優勢，出現後來居上的情況，因此，除了隊員的技術、默契、體能及意志力以外，也要懂得和大自然大打交道！

勞力士中國海帆船賽事 Rolex China Sea Race

日期：2024年3月27日

地點：維多利亞港

查詢：https://www.rhkyc.org.hk/rolexchinasearace







全城注視！銀行定存比較神器，助你搵到最佳息率！► 立即了解