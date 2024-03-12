12/03/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片
亞洲電影大獎2024女星珠寶造型：劉嘉玲曬逾$3,000萬鑽石首飾！余香凝黑瑪瑙項鏈超吸睛、梁雍婷黃鑽耳環優雅亮麗
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《第17屆亞洲電影大獎》日前於香港文化中心舉行，今年香港電影共奪得4個獎項，包括梁雍婷憑《白日之下》奪最佳女配角，以及《年少日記》的導演卓亦謙獲最佳新導演獎項。除了關注得獎名單，紅地毯同樣矚目，不少女星也大秀高級珠寶造型，星光熠熠，一起來看看今年亞洲電影大獎紅毯的注目珠寶首飾吧！
劉嘉玲：逾三千萬Cartier高級珠寶！
今年劉嘉玲依舊陪同丈夫梁朝偉出席頒獎典禮，日前她以一身黑色禮服現身紅毯，禮服固然華麗優雅，但焦點仍落在她身上總價值逾三千萬的卡地亞高級珠寶和腕錶上。這晚她配襯Pluie de Cartier高級珠寶系列手鐲、白色黃金鑽石耳環、以及Baignoire Allongée鑽石腕錶，華美奪目。不過最吸引目光的，還是她手上的1.18卡藍鑽戒指，閃耀奪目，完美襯托她的高貴典雅氣質。
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