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20/03/2024Text: Christy YiuPhoto: 網上圖片

Chrono24豪華腕錶投資指南！女生最愛Chanel、Cartier？10大最受喜歡迎中性腕錶：除了Rolex、Patek Philippe，還有哪些上榜？

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　　一枚腕錶，除了標誌著時間流逝，亦是個人風格的象徵。踏入2024年第一個季度，豪華手錶交易平台Chrono24近日發表報告，公開了女性豪華手錶市場趨勢。入手腕錶前，你會先考慮個人喜好還是市場價值？不妨先看看報告內容，從中參透一二！

 

女性最愛Chanel、Cartier！

 

　　有別於男性，女性較為偏向珠寶品牌的腕錶。報告指，Chanel（香奈兒）、Cartier（卡地亞）、Chopard（蕭邦）和Bulgari（寶格麗）最受女性歡迎，當中女性尤其偏好Cartier腕錶，市場上的女性消費者更是男性的三倍以上！相比之下，男性更偏好Zenith（真力時）和Tudor（帝舵）等腕錶品牌，可見珠寶品牌在女性市場中更具地位，不容忽視。除了珠寶品牌，Rolex（勞力士）亦深受女性喜愛，根據平台數據，三分一的女性也偏向選擇Rolex作為投資。

 

中性風腕錶愈受歡迎

 

　　誰說女生只能戴小錶面？報告指，在近五年，40毫米或以上的大尺寸腕錶受歡迎程度大大增加了25%，顯示女性正走向中性風格設計，當中美國佔了47.1%，而香港則為22%，佔比亦算多。在眾多品牌的中性腕錶中，以Swatch（斯沃琪）和Penerai（沛納海）最受歡迎，佔9成8的比例；緊隨其後有IWC（萬國）和Citizen（星辰），Rolex則佔37.8%。

 

10大最受喜歡迎中性腕錶

 

Rolex 勞力士

Datejust 41

126334

Patek Philippe 百達翡麗

Nautilus

5712/1A-001

Omega 歐米茄

Speedmaster Professional

Moonwatch

310.30.42.50.01.002

TAG Heuer 泰格豪雅

Monaco Calibre 11

CAW211P.FC6356

Swatch 斯沃琪 Moonswatch

Mission To The Moon

Swatch x Omega

SO33M100

Breguet 寶璣

Classique Chronograph

3237

Tudor 帝舵

Black Bay Fifty-Eigh

M79030N-0001

Cartier 卡地亞

Ballon Bleu

W69012Z4

Breitling 百年靈

Chronomat

B13050.1

Jaeger-LeCoultre 積家

Reverso Grande Taille

270.8.62

 

下一頁：貴金屬腕錶也值得投資！

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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