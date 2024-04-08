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的確每年的錶盤色系，各大錶廠似乎都有所偏好，觀乎近年錶展一窩蜂的藍、綠當道，如果用Pantone Color去區分的話，相信單單一個藍色就能填滿不少，甚麼湛藍、閃電藍、深海藍、海洋藍等，總是如此地出人意表。不過色澤好看、風格獨特的錶盤總是令人欣賞的，今次就為你們介紹幾枚出色的藍錶吧。

Bell & Ross：BR 01 CYBER SKULL SAPPHIRE ICE BLUE

作為品牌人氣系列BR 01 Cyber Skull的最新變奏，Bell & Ross為這系列製作過陶瓷、藍寶石玻璃及青銅版本，體現品牌竭力創製與眾不同精彩錶款的決心。Cyber Skull系列的錶殼是尖端科技結晶，箇中的思維與Bell & Ross一直從航天飛行國度擷取靈感的精神一脈相承。

為了展現其前衛本色，藍色說來就是不二之選。Bell & Ross聯合創辦人兼創意總監Bruno Belamich分享道：「冰瑩的天藍色與剔透的藍寶石玻璃錶殼配合得天衣無縫，看似稜角分明的冰山。」高級製錶界甚少用冰藍色，Bell & Ross卻以之用於BR 01 CYBER SKULL SAPPHIRE ICE BLUE錶盤中，鍍鋅青銅經藍色PVD電鍍處理，為骷髏頭披上冰藍個性本色。Bell & Ross以全透明45毫米、防水30米的藍寶石玻璃錶殼上陣，藍寶石玻璃是一種高科技複合物料，其硬度及防磨損性能僅次於鑽石，結構極之複雜，清澈剔透不含雜質。

Montblanc：Star Legacy系列Nicolas Rieussec

繼 2022 年推出兩款錶殼尺寸更小的 43 毫米新款Montblanc Star Legacy Nicolas Rieussec 計時腕錶之後，Montblanc再次以現代風格詮釋的這款全新的限量版腕錶，以賞心悅目的深藍色錶盤，與鍍銠指針和計時盤打造令人感動的錶盤佈局。

自2007 年，Montblanc推出一款採用 Nicolas Rieussec 技術的迷人腕錶，搭載首款自製機芯。多年來，Montblanc以不同的材質、飾面與色彩展示一系列不同的設計迭代。今次這枚新品的錶盤上採用 Clous de Paris 巴黎釘紋裝飾，（取代之前的麥穗扭索紋設計），這是源自巴黎鵝卵石街道幾何花紋的傳統設計。其他現代細節包括鏤空時標、Super-LumiNova 夜光塗層動態尖劍式指針、棒形時標、錶殼底蓋上的半透明藍寶石水晶、機芯上的藍鋼螺絲，以及每一款錶盤上不同元素之間的精妙色彩對比。

Montblanc x Collective Horology：1858 Minerva 單按把計時腕錶

好吧，嚴格來說，這並不是一枚藍色錶盤腕錶，但是藍色刻度的漂亮字體落在素白色的錶盤又著實好看，再加上Minerva機芯這個傳奇名字的出現，實在沒辦法不好好介紹一下。

這新品是Collective Horology 與Montblanc第八次合作的成品，腕錶的錶盤上飾有 Minerva 標誌，僅限量發行 30 枚，並於 Collective Horology 的線上商店（collectivehorology.com）獨家發售。而今次的設計靈感源自收藏家Eric Wind 展櫃中放著一枚1950 年代推出的 Minerva 碼錶，借鑒於這枚經典碼錶設計、色彩、材質和飾面，開發出嶄新杰作。腕錶配備白色亮漆錶盤，搭配靈感來自 Minerva 碼錶的黃色計時盤和藍色刻度，還有火藍指針、倒數箭頭和精鋼錶殼等，都是向這些經典碼錶致敬。此外，織布錶帶也使人想起繫在運動碼錶上的尼龍繩。錶盤上方飾有可旋轉的藍色計時箭頭，由雙向旋轉的 18K 白金凹槽紋錶圈控制，也是另一加分的細節位。







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