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新一年Watches and Wonders再次在日內瓦開鑼，海量的簇新腕錶如巨浪滔天般一湧而來，要成功搶奪眼球，令人過目不忘的精彩腕錶配色相信就是殺著之一。細眼今年的新品當中，有兩種配色似乎甚具人氣，分別是鮮艷的橙紅色及冷靜的冰藍色。趕快來看當中有沒有你的心水之選吧！

Rolex Perpetual 1908

每年會場的必然焦點，媒體現在都會一窩蜂地為腕錶大卡報道，全因其人氣新品就是如此吸睛，像當中這枚Perpetual 1908在配色與造型方面著實是別樹一幟，冰藍色錶面令人一見難忘，並飾有立體的穀粒紋理，自6點鐘位置的小秒針盤開始，極具立體感的裝飾圓窗幾何圖案重複出現，倍顯與眾不同。錶面的分鐘刻度軌道周圍飾有一圈精美的波形花紋邊框。腕錶造型設計討好，中層錶殼錶耳頂部邊緣經輕微倒角處理，突顯弧形造型，處處流露優雅知性。







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