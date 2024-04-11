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一如以往，今年Watches and Wonders甫開幕，所有焦點都難免落在Rolex和Patek Philippe等龍頭品牌之上，加上兩大品牌的腕錶售價動輒超過六位數，個別熱門款式亦一錶難求。

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IWC Portugieser Automatic

每年IWC都會揀選其中一個腕錶系列作為展覽主題，今年就輪到Portugieser登場。在眾多葡萄牙人新錶當中，這枚型號IW371624的精鋼計時錶的價位最「親民」，官方定價為$67,600。

此錶的外觀上與前作分別不大，只是錶盤用色上的不同，這樣反而更原汁原味。拋光打磨精鋼錶殼直徑41mm，配以大地色錶盤、鍍金指針及金色時標，設計靈感來自傍晚時分金色斜陽下的氛圍，未知各位是否有同感，筆者覺得這色調與近年大熱的「三文魚」頗接近，加上系列本身的經典程度及合理定價，相信不乏捧場客。

至於機芯方面，此錶用上自製的69355型自動上鏈機械計時機芯，控制計時功能的導柱輪確保切換過程的每個階段都有明確的界定。按下按鈕時，會感覺到明顯阻力，與基礎機芯無縫整合及協調所有零件，即使高強度使用計時功能，也能保持正確速率。透過藍寶石水晶底蓋，機芯走時及計時的運作一覽無遺。

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