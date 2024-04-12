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剛歷完藝術月的洗禮，四月或許就是愛錶人士翹首以待的月份。今年，鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders，W&W）由往年的26個品牌增加至55個，迎來史上最大規模的一年。雖然品牌眾多，於短期內釋出的新作亦讓人目不暇給，但相信每位愛錶人士，心裏都總有個所屬的品牌，不論是工藝、款式、還是歷史等，都能從中找到與自己相符的氣質與特質；而卡地亞Cartier作為編者心有所屬的品牌，當然要和大家分享一下品牌今年有何新作！

Cartier Privé 系列第八款新作！

繼去年的Tank Normale後，卡地亞以限量形式生產的Cartier Privé系列今年帶來第八款新作，而焦點就放在Tortue腕錶上。腕錶的雛形最早可追溯至1912年，由Louis Cartier設計，外形宛如酒桶，又像龜甲，因此被人稱為turtle on legs。在圓形腕錶當紅的年代，這個設計可謂帶來了新的衝擊，在時間的見證下，Tortue與卡地亞其他變形腕錶，如Tonneau、Baignoire和Crash一樣，留了下來。

新作向首款Tortue腕錶致敬，腕錶整體保留了圓潤的線條，錶盤設有兩個計時盤，採用了清晰可見的蘋果形藍鋼指針，同時，分鐘軌道沿用了標誌性的設計，置於羅馬數字的時標外緣，方便讀時。Tortue腕錶於1928年改良成為單按鈕時碼錶功能，而新作保留了這個功能，透過按下錶冠，即可一次啟動、暫停和歸零功能。腕錶採用工作坊打造的最纖薄的機芯之一，機芯厚度僅為4.3毫米，時分顯示腕錶編號並限量發售200枚，售價為$462,000；鉑金鑲鑽款腕錶編號並限量發售50枚。

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