Watches and Wonders 2024 複雜腕錶！江詩丹頓世界最複雜腕錶、積家三軸陀飛輪萬年曆、梵克雅寶自動機械裝置

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複雜腕錶這場頂上決戰從沒中斷，每年錶展亦是最好的機會欣賞工匠們的巧思與無盡創意。而尊貴的資深錶友們大概都聽過所謂的大複雜腕錶武林三大絕學，萬年曆、陀飛輪、三問報時錶，是以能夠有心有力打造包含這樣三大複雜功能的製錶工坊自然少之又少，所以不用見怪又是一些耳熟能詳的名字像Patek Philippe、Vacheron Constantin、Jaeger-LeCoultre等。不過既然是「鐘錶與奇跡」，又不妨也介紹一下技驚四座的「神鐘」吧，今次為大家帶來精選的複雜腕錶之餘，也帶來Van Cleef & Arpels精妙的自動裝置新品。

Jaeger-LeCoultre

Duometre Heliotourbillon Perpetual雙翼系列三軸陀飛輪萬年曆腕錶

積家的「比翼雙飛」絕對是名不虛傳，而具例不虛發，用上這個Duometre雙翼機械裝置的，意味要動用到兩個發條盒和兩組獨立的齒輪系一齊發功，那肯定都是最出類拔萃的絕頂名錶。這枚雙翼系列三軸陀飛輪萬年曆腕錶透過其全新388型機械機芯進一步突破創新界限，設有全新陀飛輪裝置：圍繞三個軸旋轉的陀飛輪，締造「陀螺」般的視覺效果。積家大工坊的大師們還為這枚機芯添加萬年曆功能，以至很多精微的細節像罕見的大型日期顯示，年份顯示以紅色顯示閏年的最後一位年份數字（積家專利），月相可精準顯示長達122年。

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