金像獎2024紅地毯最受青睞的珠寶品牌！鄧麗欣、林明禎戴BVLGARI吸睛！余香凝、廖子妤佩戴Tiffany & Co顯優雅

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第 42 屆香港電影金像獎於日前落幕，《白字之下》與《金手指》包攬不少獎項，余香凝憑《白日之下》奪下視后、梁雍婷則奪下最佳女配角，謝咏欣憑《但願人長久》獲最佳新演員，而《毒舌大狀》則獲最佳電影。在頒布任何獎項前，焦點自然落在紅地毯上。除了那件精心挑選的晚禮服外，一眾明星們的脖子、手腕、耳朵上的珠寶首飾自然也是大家的關注點，一起回顧紅地毯上那些亮眼的點綴吧，看看哪些品牌是今年的焦點！

BVLGARI

BVLGARI近期除了找來荷里活當紅女星Zendaya Coleman與巨星Anna Hathaway代言品牌的珠寶外，BVLGARI在金像獎紅地毯的出現率也是相當得高！當中選擇佩戴此品牌亮相的明星就包括擔任頒獎嘉賓的鄧麗欣和林明禎、最佳女主角兼最佳原創電影歌曲提名的謝安琪小姐、最佳女配角得獎者梁雍婷、最佳編劇兼最佳剪接提名的卓亦謙、表演嘉賓張進翹等，以不同系列在紅地毯上大放異采！

查詢：BVLGARI







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