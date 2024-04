Watch & Jewelry



收藏文章 WW2024展場以外同樣精彩!Bvlgari史上最纖薄腕錶登場、Franck Muller全新Long Island Evolution腕錶、Breitling 140週年限量版! 毫無疑問,Watches and Wonders是現今瑞士、以至全世界規模最大、參展品牌最多的鐘錶展覽。誠然這項一期一會的盛事無法盡攬所有品牌,不少我們熟悉而頂尖的名字,每年都會在Watches and Wonders進行期間在日內瓦各處舉辦專屬的展覽,讓全球傳媒及鐘錶愛好者能夠一睹她們的新作。 首先帶大家參觀一個歷史比Watches and Wonders更悠久的錶展,說的是於日內瓦Franck Muller Watchland 舉行的WPHH(World Presentation of Haute Horlogerie)。今年WPHH在正式開幕前,主辦方Franck Muller選址於別具一格的中世紀末城堡The Château d’Allaman舉辦一場盛大的發佈晚宴,現場衣香鬢影,氣氛熱鬧!至於獲邀由香港遠赴日內瓦的藝人關智斌Kenny,他佩戴了全新Long Island Evolution 7 Days Power Reserve出席晚宴,Kenny表示他一向鍾情於集功能與前衛大膽設計於一身的高級腕錶,更對品牌的卓越製錶工藝歎為觀止。 Franck Muller Asia Pacific Region Limited: Long Island Evolution 晚宴上,由Franck Muller集團行政總裁Nicholas Rudaz先生發佈亞太地區獨家發售的全新Long Island Evolution系列。三款全新Long Island Evolution腕錶糅合現代元素,其設計保留了由品牌聯合創辦人Vartan Sirmakes構思的原始外形,同時注入嶄新的動感氣息,彰顯了品牌以技術創新作為核心理念。 其中Long Island Evolution Master Jumper三個等距的視窗於錶殼中央垂直排列,頂部顯示小時,中間顯示分鐘,6時位置則是日期,呈現嶄新的跳字顯示。雖然高級腕錶早已提供三重跳字顯示功能,但只限於萬年曆的日曆功能,同時具備三重跳字顯示時間和日期功能則是前所未有。 另外一款Long Island Evolution Giga Tourbillon中,映入眼簾的巨型陀飛輪框架佔據整個機芯一半以上的體積,配以三點支撐的錶橋,其形狀呼應容納四個主發條的發條盒錶橋。 第三款Long Island Evolution 7 Days Power Reserve更提供長達七天的動力儲備,配以震頻達每小時18,000次的震盪系統,其機芯向經典懷錶的機芯致敬。



etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情 1

2

3

Luxury Watch Trends for 2024

You May Also Like

Popular Tags

Home

Fashion

Beauty

Sex & Love

Watch & Jewelry

Art & Living

Travel & Dining

Video

Columnists

Our Editors

即時報價 全文搜索 Search 最近搜看 港股 A股



大國博弈

貨幣攻略

More

Share















Copy Info

WW2024展場以外同樣精彩!Bvlgari史上最纖薄腕錶登場、Franck Muller全新Long Island Evolution腕錶、Breitling 140週年限量版! http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/feature/45077 etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎 ► 了解詳情https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/90262 立即下載etnet財經‧生活App iOS ► https://apple.co/33AvdBK Android ► https://bit.ly/3liweok Huawei ► https://bit.ly/33So8LS

Close