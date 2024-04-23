WW2024展場以外同樣精彩！Bvlgari史上最纖薄腕錶登場、Franck Muller全新Long Island Evolution腕錶、Breitling 140週年限量版！

收藏文章

毫無疑問，Watches and Wonders是現今瑞士、以至全世界規模最大、參展品牌最多的鐘錶展覽。誠然這項一期一會的盛事無法盡攬所有品牌，不少我們熟悉而頂尖的名字，每年都會在Watches and Wonders進行期間在日內瓦各處舉辦專屬的展覽，讓全球傳媒及鐘錶愛好者能夠一睹她們的新作。

首先帶大家參觀一個歷史比Watches and Wonders更悠久的錶展，說的是於日內瓦Franck Muller Watchland 舉行的WPHH（World Presentation of Haute Horlogerie）。今年WPHH在正式開幕前，主辦方Franck Muller選址於別具一格的中世紀末城堡The Château d’Allaman舉辦一場盛大的發佈晚宴，現場衣香鬢影，氣氛熱鬧！至於獲邀由香港遠赴日內瓦的藝人關智斌Kenny，他佩戴了全新Long Island Evolution 7 Days Power Reserve出席晚宴，Kenny表示他一向鍾情於集功能與前衛大膽設計於一身的高級腕錶，更對品牌的卓越製錶工藝歎為觀止。

Franck Muller Asia Pacific Region Limited: Long Island Evolution

晚宴上，由Franck Muller集團行政總裁Nicholas Rudaz先生發佈亞太地區獨家發售的全新Long Island Evolution系列。三款全新Long Island Evolution腕錶糅合現代元素，其設計保留了由品牌聯合創辦人Vartan Sirmakes構思的原始外形，同時注入嶄新的動感氣息，彰顯了品牌以技術創新作為核心理念。

其中Long Island Evolution Master Jumper三個等距的視窗於錶殼中央垂直排列，頂部顯示小時，中間顯示分鐘，6時位置則是日期，呈現嶄新的跳字顯示。雖然高級腕錶早已提供三重跳字顯示功能，但只限於萬年曆的日曆功能，同時具備三重跳字顯示時間和日期功能則是前所未有。

另外一款Long Island Evolution Giga Tourbillon中，映入眼簾的巨型陀飛輪框架佔據整個機芯一半以上的體積，配以三點支撐的錶橋，其形狀呼應容納四個主發條的發條盒錶橋。

第三款Long Island Evolution 7 Days Power Reserve更提供長達七天的動力儲備，配以震頻達每小時18,000次的震盪系統，其機芯向經典懷錶的機芯致敬。







etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情