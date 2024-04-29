母親節禮物2024：來自Cartier、Buccellati、周大福的禮物指南，以珠寶鑽飾寄語對媽媽的愛！

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雖然距離母親節還有一段日子，但禮物這回事，向來也是愈早準備愈好。想逗母親大人開心，除了鮮花、蛋糕，怎能少了一份精緻禮物。趁時間尚早，今天先為大家推介數個品牌的高級珠寶系列，以鑽飾寄語對媽媽的愛吧！

把幸福縈繞在手上！卡地亞Trinity系列

今年迎來百年誌慶、見證世紀變遷的卡地亞Trinity系列，作為送給母親禮物，相信會是別具意義。Trinity系列的三環三金彼此相扣，象徵把幸福、情意凝聚於環扣之中。

全新推出的Trinity枕形款式在設計上增添靈動美學，環圈可在彼此之間自由活動，Trinity枕形戒指鑲嵌435顆明亮式切割圓形鑽石，宛如手指間閃耀的三色光環，華麗莊重；而Trinity戒指則可根據喜好組成一枚平滑寬闊的三色環圈，或鑽石縈繞環圈，三枚戒指環環相扣，舉手投足盡是優雅。

如母親喜歡低調一點的設計，不妨考慮同系列的Trinity枕形頸鏈，頸鏈的三色金縈繞出獨特形態，簡約低調，雖然沒有綴飾鑽石，繞在項間，同樣能襯托出母親的高貴氣質。

查詢：Cartier

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