收藏文章 江詩丹頓的工藝與藝術:Métiers d'Art藝術大師系列新作,將手藝與美學注入時間載體中 傳承與工藝大概都會是百年品牌的重中之重,然而要將這份核心價值充分去表揚,甚至與社會上不同行業緊扣的話,確實要耗費不少心思。在眾多經典的鐘錶品牌中,江詩丹頓自1755年創立以來,就非常珍視藝術、文化與傳統工藝。早前於一篇介紹複雜腕錶的文章上,Watches and Wonders 2024 複雜腕錶!江詩丹頓世界最複雜腕錶、積家三軸陀飛輪萬年曆、梵克雅寶自動機械裝置,就提及江詩丹頓於Watches & Wonders 釋出一枚The Berkley Grand Complication 超卓複雜鐘錶傑作,以63項鐘錶複雜功能創下世界紀錄,在錶壇投下一枚震憾彈。這枚腕錶固然驚人,但品牌亦有些稍「貼地」之作,糅合藝術與工藝,為手腕帶來一點詩意。 談及藝術、文化與傳統手工藝,江詩丹頓曾與本地慈善機構飄雅活藝(Crafts on Peel)於中環大館舉辦「時光蹤跡:重溯傳統」藝術展覽,邀請了傳統工藝師與當代藝術家合作,展出一系列藝術作品。但原來這是一個為期一年的合作,以延續本地的傳統手藝為切入點,讓時間洪流中慢慢消失的手藝找到出口,成為經典的同時,讓日常生活中漸漸消失的文化得到傳承。 品牌邀來兩位一老一嫩的鑄銅工藝師徒前來,分別是香港碩果僅存的傑出鑄銅工藝師之一廖榮想師傅,他把自己的經驗和技術傳授給年輕混合媒介雕塑創作者林繁盛,後者把傳統的鑄銅技術融入自己的作品中,創造出獨特的當代藝術文化。展覽中幾件糅合兩位工匠豐富經驗的共同創作作品代表了傳承的重要:展示他們受古代中國傳統和工藝啟發的合作成果——從青銅的使用和掌握,到受到古老工具如鏡子和門環啟發的靈感,並讓我們意會到香港原來依然有如此令我們值得自豪的傳統創意工藝。 而另一位香港藝術家許開嬌則是一位當代畫家,其作品以中國傳統刺繡藝術作為創作特色,她展示了一個色彩繽紛的自然世界,靈感源自於本地城市景觀「金魚街」。她把這個美好寓意帶回到現代的香港,更對常見物品的詮釋與源遠流長的中國刺繡藝術融合在一起,例如在單薄的塑料物質上應用具有挑戰性的刺繡技巧,的確這樣的作品非常「搶眼球」。 除此以外,品牌亦釋出Métiers d'Art藝術大師系列Tribute to Explorer Naturalists的四款新作(各限量10枚),展示其在延續藝術和工藝方面的傳承。這個系列的腕錶就像一件精緻的藝術品,而製錶師就如一個時間的藝術家,將工藝與審美注入這枚精緻的時間載體中。此系列以博物學家在1830年代初乘坐英國「Beagle 貝格爾號」赴遠洋科考的傳奇旅程為靈感,為探索大千世界開啟了嶄新視窗。品牌藝術工坊內的手工雕刻、琺瑯彩繪、機刻雕花和珠寶鑲嵌大師交替施展精湛技藝,為錶盤注入鮮活的藝術生機。 其實品牌早在2019年與大都會藝術博物館帶來「A Masterpiece on your Wrist」合作計劃,提供訂製獨一無二的Les Cabinotiers腕錶。顧客現在可以從The MET的藏品,如莫奈(Claude Monet)、溫斯洛‧霍默(Winslow Homer)、梵高(Vincent van Gogh)和奧古斯都.聖高登斯(Augustus Saint-Gaudens)的作品,由製鐘大師以琺瑯彩繪工藝將所選的藝術品重現於錶盤之上。 查詢:江詩丹頓



大國博弈

貨幣攻略

江詩丹頓的工藝與藝術:Métiers d'Art藝術大師系列新作,將手藝與美學注入時間載體中 http://www.etnet.com.hk/www/tc/diva/watch/feature/45146

