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25/07/2024Text: Christy YiuPhoto: 官方圖片

七夕送她一枚精緻珠寶！來自Tiffany & Co.的禮物靈感清單：以Tiffany Lock鎖扣項鍊，鎖定恆久愛意

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　　對一眾情侶來說，情人節永不嫌多，不過每年的七夕情人節，總是來得更浪漫。在這值得記念的日子，為對方送上一份心意，除了表達愛，亦能好好的記下這一天。鮮花手袋都送過了，只欠一枚精緻珠寶，若還未挑選好七夕情人節禮物，不妨從Tiffany & Co.七夕情人節廣告企劃獲取靈感！

 

Tiffany Lock 18K 玫瑰金及白金鑲鑽耳環（特大號）

 

　　Tiffany & Co.今年的七夕情人節廣告企劃以品牌標誌性珠寶系列為主題，同時推出全新設計的Tiffany Lock，尺寸比以往更精巧輕盈。

 

　　是次推出的全新Tiffany Lock系列雙色金項鍊，由18K 玫瑰金與白金打造，表面半鋪閃爍鑽石，高貴得來不誇張。除了項鍊，同系列還有手鐲和戒指，讓配戴者舉手投足間也散發優雅氣息。

 

Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金鑲鑽項鍊（小號）

 

　　若她喜歡更具線條感的配飾，有Tiffany T系列，向品牌標誌性圖案致敬，寓意愛的無限可能。T系列的18K方形戒指線條俐落，玫瑰金材質隨性典雅。

 

Tiffany Lock 18K玫瑰金及白金鑲鑽戒指

 

　　想要獨特一點，有T Wire玫瑰金鑲鑽石及珍珠母貝戒指，集合三大元素，精緻高貴，綴飾在手上，讓她如寶石般閃耀。

 

Tiffany T 18K玫瑰金方形戒指
Tiffany T Wire 玫瑰金鑲鑽石及珍珠母貝戒指

 

　　戒指不夠搶眼？還有T系列的Smile18K 玫瑰金鑲鑽石項鍊。項鍊把T字變奏成微笑般的曲線，線條簡約，帶點玩味同時不失大方感覺，綴以鑽石更添知性優雅氣質。

 

Tiffany T Smile18K 玫瑰金鑲鑽石項鍊

 

查詢／購買：Tiffany & Co.

 

  • by Senior Content Editor

    Christy Yiu

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