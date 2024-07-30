巴黎奧運 | 張家朗衛冕花劍金牌！盤點劍神幸運飾物：VCA四葉草手鏈、Cartier黃金手鐲

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自巴黎奧運揭幕，好消息一浪接一浪，當中最令大家高興的，除了劍后江旻憓為香港嬴得本屆首面金牌，當然還有張家朗成功衛冕男子花劍項目冠軍。張家朗在香港時間周一晚上從32強打到金牌戰，直播畫面除了聚焦於二人劍法，亦不時把重點放在張家朗手上，給他的Lucky Charms來個大特寫。

利眼的觀者，相信不難看出張家朗手上佩戴著來自Cartier、Van Cleef & Arpels等的幸運飾物，有人猜想這些飾物來自贊助商，因此他才要「大曬冷」；不過事實上，這些其實是他一直以來的幸運飾物，每次出賽也陪伴著他。

這天張家朗手上最搶眼的莫過於Van Cleef & Arpels的標誌性幸運四葉草，這條手鏈來自品牌的Alhambra系列，向品牌1968年面世的首款Alhambra珠寶致敬，設計從象徵幸運的四葉草汲取靈感，配以黃K金圓珠飾邊。相傳紅玉髓有消除負能量、提振精神和增強體質的功效，是名副其實的Lucky Charm。

除了VCA的四葉草手鏈，可見張家朗手上還戴了來自Cartier的黃金戒指和手鐲。手鐲出自品牌的Love系列，是大家最熟悉的款式。手鐲獨特之處在於由兩個硬質弧型組成，要使用專屬螺絲刀戴上或取下，不易脫落；而他食指上的LOVE系列戒指設計則取財自手鐲上的螺絲設計，除了有18K黄金，亦有18K玫瑰金和鑲鑽款式。







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