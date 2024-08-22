周大福聯乘故宮博物院推黃金珠寶系列！以糅合龍騰花蝶元素的足金吊墜手鐲，向傳統中華文化致敬

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珠寶的價值，除了產地材質，也包含了背後的設計故事、工匠手藝。從原料、打磨到拋光，當這枚小小的首飾戴到手上時，便是文化承傳的戴體。

近日，周大福珠寶和中國故宮博物院合作，推出全新黃金故宮珠寶系列，融合傳統工藝和現代美學，在致敬悠久歷史的同時，弘揚中華傳統文化之美。

系列以故官博物院的展藏為設靈感，當中999足金鑲天然鑽石的「龍騰鼓躍」吊墜，外層為金鑲玉圓環，內部則是一個可旋轉的圓環，兩側分別鐫刻騰雲駕霧的龍，以及雙龍戲珠的圖案。吊墜採用中國傳統黃金工藝黃金花絲工藝、粒狀鑲嵌工藝製作，鑲嵌綠玉、鑽石和孔雀石等多種珍貴寶石，寓意吉祥如意。

以同一名字取名的黃金手鐲，配有可調節的旋轉繩環，上方鑲嵌了青金石、孔雀石和南紅瑪瑙，寶石對比黃金的光澤。手鐲邊緣採用多種黃金工藝技法，飾上圓形鼓釘，而內襯則有精緻的花絲鑲嵌，融合文化、工藝與創新。

同樣來自故宮系列的，還有「玲瓏花蝶」黃金吊墜。吊墜靈感源自故宮珍藏的海棠蛺蝶圖畫作，以三層獨特設計組成。外層以拋光金邊搭配網狀黃金花絲工藝、中層用上珠飾邊緣、兩側各鑲嵌兩顆珍珠，內層則利用花絲漩渦圖案為中心，邊緣位置飾以綠色琺瑯和兩顆圓形鑽石，最後在吊墜中心位置鑲嵌紅碧璽和珍珠，象徵和諧、吉祥、健康與長壽，別具氣派。

系列現時已於周大福上架，有興趣的話不妨到門店看看，或許會是不錯的送禮選擇。

查詢／購買：周大福







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