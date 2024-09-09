Cartier美洲豹系列面世110周年：誕生自「美洲豹⼥⼠」的化妝盒、集結跨世代⼯藝！一探Panthère de Cartier雋永珠寶傳奇

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說到Cartier，相信不少人也會第一時間想起那野性靈動的美洲豹。自1914年面世，美洲豹彷彿成為了品牌的象微，從珠寶、腕錶到⽪具，也不乏它的身影。

適逢面世110周年，Cartier日前於港島香格⾥拉酒店舉⾏以美洲豹系列Panthère de Cartier為主題的派對，展出逾200款作品，回顧這美洲豹背後的故事。

卡地亞美洲豹的原型，來自1914年Louis Cartier（路易卡地亞）委託George Barbier（喬治巴比耶）製作一幅《淑女與美洲豹》的邀請卡上，後來品牌於同年推出了⼀枚以縞瑪瑙和鑽⽯鋪鑲出獨特的豹紋圖案的⼥⼠腕錶，為卡地亞美洲豹奠定了基礎。

1917年，Louis Cartier向Jeanne Toussaint（貞 杜桑）贈送了一個香煙盒，盒上刻畫著⼀隻美洲豹在兩棵柏樹間悠然踱步， 兩年後，Jeanne Toussaint再次訂購了一個由K金和黑色北京琺瑯製作而成的化妝盒，盒上同樣刻有美洲豹的身影，⾃此，美洲豹便成為了Jeanne Toussaint的個性象徵。

Jeanne Toussaint於1933年至1970年擔任卡地亞創意總監，亦是品牌⾸位女性創意總監，以創新設計，掀起了當時的珠寶⾰命，當中以美洲豹為題的作品更主導了女性市場，被冠上「美洲豹⼥⼠」的稱號。

而美洲豹⾸次以完整⽴體造型亮相，便要等到1948年。當時卡地亞受溫莎公爵（Duke of Windsor）委託為其妻⼦特別訂製美洲豹黃⾦胸針，Jeanne Toussaint把⽴體造型的美洲豹綴飾在⼀顆重116 克拉的凸圓形切割祖⺟綠之上；一年後再以⼀枚152.35 克拉凸圓形藍寶⽯創作出另⼀款鉑⾦胸針，成為當代珠寶市場經典，至今亦是卡地亞典藏系列之一，定期在世界各地展覽亮相。

細看這美洲豹，可見其散出應有的氣勢活⼒，卻不失高雅柔美的感覺，這全靠珠寶工匠的⼯藝，除了要仔細勾勒豹紋斑點，亦要熟練掌握卡地亞獨有的「毛⽪鑲嵌法」，精準的切割寶⽯，重現如絲綢般柔滑的美洲豹毛⽪，不論是黃⾦、鑽⽯、縞瑪瑙或琺瑯製成的作品，也能巧妙重現美洲豹的神髓。

除了高級珠寶，Panthère de Cartier亦有著同名的腕錶、皮具和香水系列。腕錶系列誕⽣於80年代，以美洲豹的靈動為設計元素，圓潤利落的⽅形錶盤搭配靈活⾃如的錶鍊，高貴俐落；Panthère Double美洲豹⼿提包則在⼿挽位置飾有兩頭美洲豹，在低調沉穩中，添上一絲嫵媚，正如美洲豹女士Jeanne Toussaint般，優雅幹練。

查詢／購買：Cartier







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